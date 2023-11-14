人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通银行全方位支持进博会成功举办

2023年11月14日13:05 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：中国的舞台 世界的精彩——交通银行全方位支持进博会成功举办

　　天朗气清，江涛入海。第六届中国国际进口博览会于11月5日至10日在国家会展中心(上海)举办，154个国家、地区和国际组织踊跃前来，750多个交易团报名入场采购，规模创历史新高，展现出我国进口贸易蓬勃发展的强劲动能。

　　作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，交通银行再度成为进博会“核心支持企业”，为展会提供全方位支持。其间，交行发挥经营综合化、服务全球化优势，为展商客商提供全方位、多样化的金融服务，搭建开放合作“金融桥”。

　　金融“主力军”助力高水平对外开放

　　金融是国民经济的血脉。金融与进博在服务实体经济和支持高水平对外开放的征程上“双向奔赴”成为本届进博会的一大看点。本届进博会上，交行成功举办第六届虹桥国际经济论坛“聚力高能级航运 服务新发展格局”航运金融会员论坛，发布“交通银行航运金融综合服务方案”、“交通银行支持‘中欧班列’高质量发展金融服务平台”、“交通银行——中远海运电子提单金融服务方案”， 揭牌成立交通银行上海市分行航运金融服务中心。一系列的“上新”，显示了交行作为金融“主力军”，打造贸易金融业务特色、助力高水平对外开放的担当与作为。

　　交行董事长任德奇在论坛致辞中表示，建设“交通强国”与建设“金融强国”相辅相成、相互促进。交行将切实加强对包括航运业在内的实体经济的优质金融服务，更好促进提升上海国际航运中心能级，为以金融高质量发展助力海洋强国、航空强国建设贡献更大力量！

　　今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，10月23日，上海获批创建“丝路电商”合作先行区。在此背景下，交行充分发挥总部在沪主场优势，在进博会期间正式发布“丝路电商”跨境电商综合金融服务平台。通过将金融产品与“丝路电商”客群需求对位，让金融服务更加精准；通过数据画像赋能银行授信和风险管理，让企业获取授信更加便捷；通过积极支持“丝路电商”合作先行区建设，让金融服务与“一带一路”建设融合得更加紧密。

　　金融活水畅通科创血脉

　　科技金融是推动我国金融高质量发展必须做好的“五篇大文章”之一。如何以金融活水滴灌科创企业，助力科技驱动产业创新，成为金融机构的重要课题。

　　在11月9日交行主办的第六届虹桥国际经济论坛“聚力新科技 交融创未来”科技金融会员论坛上，任德奇表示，从金融业的角度来看，建设科技强国与金融强国始终是相辅相成、交融互进的。一方面，金融是国民经济的血脉，服务科技创新本身就是金融业的职责使命；另一方面，建设科技强国也充分激发了金融业的内生动力，大大提升了金融服务实体经济的效能。

　　论坛上，交行重磅发布“交银科创”品牌和服务方案、“交银科创·上海创新枢纽服务计划”，还举行了交银科创·上海科技金融子母基金签约仪式和重点客户集中签约仪式，以金融活水畅通科创血脉。

　　据悉，“交银科创”服务方案涵盖四大产品体系和三大场景生态，为不同发展阶段的科技型企业，提供包括贷款、股权投资、债券融资、科技租赁的全生命周期服务方案，集成“产业链、科创圈、科技园”三大场景生态，助力产业集群发展壮大，有效提升服务能级。

　　“交银科创·上海创新枢纽服务计划”一方面立足上海国际金融中心，支持本土搭建具有国际竞争力的科创软环境，深度融入全球科技创新网络，另一方面携手全球创新要素和“一带一路”沿线合作，为科技型企业“走出去、引进来”跨境协作和技术创新铸建金融桥梁。

　　交行正积极推动科技金融服务扩面增量，着力引导金融资源向先进制造、绿色发展等重点领域聚集，探寻科技金融发展路径，提炼金融服务价值，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

　　科技赋能提升服务质效

　　近年来，交行充分运用“数据+技术”新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。本届进博会期间，交行焕新发布“个人手机银行8.0”，同时推出一系列“数字化新交行”建设成果。

　　此次焕新发布的“个人手机银行8.0”秉持金融为民、服务实体、科技向善的理念，从财富管理业务特色、生态场景、陪伴式体验三方面为用户打造更为卓越的金融服务体验，与广大客户共享数字时代的美好未来。

　　当前，手机银行已成为交行服务客户的重要平台，也是交行数字化转型成果集中展示的窗口。新发布的手机银行8.0版本把“为客户创造价值”放在更重要的位置，借助AI大数据分析、基金持仓透视等金融科技手段和功能，更好满足客户多层次财富管理需求。在生态场景方面，8.0版本聚焦车、房、消费、政务服务等特色场景，打通服务堵点，为客户提供一站式全流程、全周期服务。此外，8.0版本在交互中注入更多情感化表达，构建客户经理、客户服务经理、远程视频座席、数字人“四位一体”服务模式，为客户带来更有温度的陪伴式服务体验。

　　同时，交行还在创新孵化专区展示了企业网银6.0/企业手机银行2.0、开放银行、小程序等一系列“数字化新交行”建设成果。企业网银6.0/企业手机银行2.0将服务实体经济和数字化转型深度融合，实现自身禀赋和用户需求高度契合，从产品、渠道、安全性等维度全方位升级服务；交行微信小程序秉持“数据多跑路，客户少跑腿”的服务理念，用户规模已突破3000万，有效提升金融服务线上供给能力；交行开放银行聚焦各类进出口企业/平台机构需求，为涵盖大型进出口集团公司、中小型进出口企业、跨境电商小微卖家等场景客群，提供针对性涉外汇款服务，同时围绕外贸新业态场景，以收汇为核心打造全流程、线上化、场景化的跨境收汇服务方案。

　　星光不负赶路人，时代眷顾追梦者。第六届进博会圆满举办，进博精彩永不落幕。交行将紧紧围绕建设金融强国目标，聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，以服务进博会为契机，持续增强金融功能、提升服务质效，高质量服务“一带一路”沿线跨境金融需求，助力高水平对外开放。

(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家能源局回复人民网网友：保障高质量用电 推动经济社会可持续发展
　　“建议提高居民每年用电额度。” “建议建设与风光发电配套的低用电可靠性产业园区。…
工信部：四个方面推动新型工业化不断取得新成效
　　人民网北京11月14日电 （记者申佳平）“以智能制造为主攻方向、加快制造业数字化转型，是新时代新征程推进新型工业化的一项重要任务，是建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合的关键抓手。”11月14日，工业和信息化部总工程师赵志国在2023国家制造强国建设专家论坛上表示，要全面贯彻全国新型工业化推进大会部署，深入实施智能制造工程，加快制造业数字化转型、智能化升级，推动新型工业化不断取得新成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部