原标题：中国的舞台 世界的精彩——交通银行全方位支持进博会成功举办

天朗气清，江涛入海。第六届中国国际进口博览会于11月5日至10日在国家会展中心(上海)举办，154个国家、地区和国际组织踊跃前来，750多个交易团报名入场采购，规模创历史新高，展现出我国进口贸易蓬勃发展的强劲动能。

作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，交通银行再度成为进博会“核心支持企业”，为展会提供全方位支持。其间，交行发挥经营综合化、服务全球化优势，为展商客商提供全方位、多样化的金融服务，搭建开放合作“金融桥”。

金融“主力军”助力高水平对外开放

金融是国民经济的血脉。金融与进博在服务实体经济和支持高水平对外开放的征程上“双向奔赴”成为本届进博会的一大看点。本届进博会上，交行成功举办第六届虹桥国际经济论坛“聚力高能级航运 服务新发展格局”航运金融会员论坛，发布“交通银行航运金融综合服务方案”、“交通银行支持‘中欧班列’高质量发展金融服务平台”、“交通银行——中远海运电子提单金融服务方案”， 揭牌成立交通银行上海市分行航运金融服务中心。一系列的“上新”，显示了交行作为金融“主力军”，打造贸易金融业务特色、助力高水平对外开放的担当与作为。

交行董事长任德奇在论坛致辞中表示，建设“交通强国”与建设“金融强国”相辅相成、相互促进。交行将切实加强对包括航运业在内的实体经济的优质金融服务，更好促进提升上海国际航运中心能级，为以金融高质量发展助力海洋强国、航空强国建设贡献更大力量！

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，10月23日，上海获批创建“丝路电商”合作先行区。在此背景下，交行充分发挥总部在沪主场优势，在进博会期间正式发布“丝路电商”跨境电商综合金融服务平台。通过将金融产品与“丝路电商”客群需求对位，让金融服务更加精准；通过数据画像赋能银行授信和风险管理，让企业获取授信更加便捷；通过积极支持“丝路电商”合作先行区建设，让金融服务与“一带一路”建设融合得更加紧密。

金融活水畅通科创血脉

科技金融是推动我国金融高质量发展必须做好的“五篇大文章”之一。如何以金融活水滴灌科创企业，助力科技驱动产业创新，成为金融机构的重要课题。

在11月9日交行主办的第六届虹桥国际经济论坛“聚力新科技 交融创未来”科技金融会员论坛上，任德奇表示，从金融业的角度来看，建设科技强国与金融强国始终是相辅相成、交融互进的。一方面，金融是国民经济的血脉，服务科技创新本身就是金融业的职责使命；另一方面，建设科技强国也充分激发了金融业的内生动力，大大提升了金融服务实体经济的效能。

论坛上，交行重磅发布“交银科创”品牌和服务方案、“交银科创·上海创新枢纽服务计划”，还举行了交银科创·上海科技金融子母基金签约仪式和重点客户集中签约仪式，以金融活水畅通科创血脉。

据悉，“交银科创”服务方案涵盖四大产品体系和三大场景生态，为不同发展阶段的科技型企业，提供包括贷款、股权投资、债券融资、科技租赁的全生命周期服务方案，集成“产业链、科创圈、科技园”三大场景生态，助力产业集群发展壮大，有效提升服务能级。

“交银科创·上海创新枢纽服务计划”一方面立足上海国际金融中心，支持本土搭建具有国际竞争力的科创软环境，深度融入全球科技创新网络，另一方面携手全球创新要素和“一带一路”沿线合作，为科技型企业“走出去、引进来”跨境协作和技术创新铸建金融桥梁。

交行正积极推动科技金融服务扩面增量，着力引导金融资源向先进制造、绿色发展等重点领域聚集，探寻科技金融发展路径，提炼金融服务价值，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

科技赋能提升服务质效

近年来，交行充分运用“数据+技术”新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。本届进博会期间，交行焕新发布“个人手机银行8.0”，同时推出一系列“数字化新交行”建设成果。

此次焕新发布的“个人手机银行8.0”秉持金融为民、服务实体、科技向善的理念，从财富管理业务特色、生态场景、陪伴式体验三方面为用户打造更为卓越的金融服务体验，与广大客户共享数字时代的美好未来。

当前，手机银行已成为交行服务客户的重要平台，也是交行数字化转型成果集中展示的窗口。新发布的手机银行8.0版本把“为客户创造价值”放在更重要的位置，借助AI大数据分析、基金持仓透视等金融科技手段和功能，更好满足客户多层次财富管理需求。在生态场景方面，8.0版本聚焦车、房、消费、政务服务等特色场景，打通服务堵点，为客户提供一站式全流程、全周期服务。此外，8.0版本在交互中注入更多情感化表达，构建客户经理、客户服务经理、远程视频座席、数字人“四位一体”服务模式，为客户带来更有温度的陪伴式服务体验。

同时，交行还在创新孵化专区展示了企业网银6.0/企业手机银行2.0、开放银行、小程序等一系列“数字化新交行”建设成果。企业网银6.0/企业手机银行2.0将服务实体经济和数字化转型深度融合，实现自身禀赋和用户需求高度契合，从产品、渠道、安全性等维度全方位升级服务；交行微信小程序秉持“数据多跑路，客户少跑腿”的服务理念，用户规模已突破3000万，有效提升金融服务线上供给能力；交行开放银行聚焦各类进出口企业/平台机构需求，为涵盖大型进出口集团公司、中小型进出口企业、跨境电商小微卖家等场景客群，提供针对性涉外汇款服务，同时围绕外贸新业态场景，以收汇为核心打造全流程、线上化、场景化的跨境收汇服务方案。

星光不负赶路人，时代眷顾追梦者。第六届进博会圆满举办，进博精彩永不落幕。交行将紧紧围绕建设金融强国目标，聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，以服务进博会为契机，持续增强金融功能、提升服务质效，高质量服务“一带一路”沿线跨境金融需求，助力高水平对外开放。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经