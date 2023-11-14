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工信部：四个方面推动新型工业化不断取得新成效

2023年11月14日13:35 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （记者申佳平）“以智能制造为主攻方向、加快制造业数字化转型，是新时代新征程推进新型工业化的一项重要任务，是建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合的关键抓手。”11月14日，工业和信息化部总工程师赵志国在2023国家制造强国建设专家论坛上表示，要全面贯彻全国新型工业化推进大会部署，深入实施智能制造工程，加快制造业数字化转型、智能化升级，推动新型工业化不断取得新成效。

赵志国具体提出了四个方面。一是要适度超前部署数字基础设施体系。持续深化5G、千兆光网等规模部署和深度覆盖，构建云边端协同、算存运融合的一体化算力基础设施应用体系，加快筑牢数字安全屏障。

二是要深入推进智能制造规模化应用。持续开展智能制造试点示范行动，树立一批数字化转型的典型标杆，完善智能制造评估评价体系，引导行业龙头探索未来制造模式和企业形态，指导中小企业基于成熟技术开展大规模技术改造，加快5G、工业互联网规模应用。

三是要着力增强智能制造技术供给能力。支持通用人工智能、数字孪生等新一代信息技术与先进制造技术融合创新，推动设备、软件、网络等成组连线创新突破，形成一批自主可控的智能制造系统解决方案。

四是积极构建智能制造发展的良好生态。强化统筹协调和央地联动，加强政府规划引导，发挥企业主体作用，鼓励社会各界广泛参与。

据了解，2023国家制造强国建设专家论坛于11月14日在浙江省宁波市召开。论坛由国家制造强国建设战略咨询委员会主办，以“以智能制造为主攻方向，加快推进新型工业化”为主题，国家制造强国建设战略咨询委员会、国家智能制造专家委员会、有关企业代表等300余人参加。

(责编：申佳平、吕骞)
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