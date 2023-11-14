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尺素金声丨当季利润由降转增，看工业企业如何应变克难？

2023年11月14日14:28 | 来源：人民日报客户端
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　　需求不足、成本上升，一段时间以来，部分工业企业面临较大困难。宏观政策相继落地，营收利润持续恢复。三季度，规上工业企业利润同比增长7.7%。这是连续5个季度同比下降后首次由降转增！

　　静态看，压力不小，动态看，形势在好转。工业企业到底困难有几分？带着问题，笔者在部分中东部省份走访了些企业。初步结论：困难的确存在，但压力总体可控，只要找准方子、走对路子，经营状况一定会持续向好。

　　结合调研，理由有三：

　　一、困难有阶段性。随着经济循环更畅通、复苏再加力，一些不利影响正在远去。

　　历经三年多疫情，经济恢复需要一个过程。与一些服务业因消费场景限制而“强势回归”不同，工业客观上受到了“生产恢复快于需求回暖”的限制。特别是在今年一二季度的“起跑”阶段，供大于求、竞争加剧，部分企业出现效益下降。

　　就中国经济实际表现看，供需复苏不均衡造成的不利影响已经有所缓解。比如不少新能源汽车企业就讲，随着消费意愿增强、产品“下乡”政策落地等，市场逐季转暖。新能源汽车的产量销量数据也证实了这一点：一季度市场过渡期，二季度明显好转，前三季度分别增长33.7%、37.5%。看大面，前三季度，41个工业大类行业中，25个行业利润增速较上半年加快，或降幅收窄、由降转增。

　　总体看，需求复苏、利润回升确需一个过程，但聚焦问题、精准施策，我们完全有能力让复苏回升的脚步更快些。

　　二、困难有两面性。压力，也孕育着转型升级、结构优化的机遇，会锻造出中国企业的更强体质。

　　走访中，两家工程机械企业令人印象深刻。这两年，受国内基础设施建设趋缓等影响，工程机械市场热度不及以往。为应对压力，两家企业各有妙招：一家专攻高空作业平台产品，追求“高精尖”，不做“大路货”，近年来需求走高，企业营收年均增长50%以上；另一家主营起重机，跳出国内“红海”，在全球范围内寻找“蓝海”，开拓了不少国际新客户，同样站稳了脚跟。

　　“风浪”面前，有的企业凭借“独门秘笈”脱颖而出，有的依靠“多元发力”熨平波动，还有不少企业抓机遇、谋转型，收获了“风力加持”。

　　像江苏一家橡胶制品企业，十年前便是行业领先者，但他们未雨绸缪，在传统存量市场饱和前，便进入成长性更强的新领域——光伏组件层压机用的硅胶板。短短几年，国内市场占有率达一半，为上半年企业净利润增长60%多提供了有力支撑。

　　压力也是机遇。绿色转型发展的压力，恰是新能源相关行业壮大的机遇。近几年，从原材料、部件组件到生产设备、智能终端，新能源发展的“风口”几乎给千行百业都带来了新机会。任何一个机会，乘以巨大的人口基数，就是十分可观的市场空间。

　　手握完备产业体系、广阔市场机遇，企业辗转腾挪的空间巨大，复苏向好的支撑更坚实。

　　三、困难有伸缩性。困难是客观的，面对困难的态度是主观的。主观上消极悲观，往往会加大客观上的困难。主观上积极勇敢，困难也会“相形见绌”。

　　企业开门经营，必然面临困难。举凡基业长青的中外企业，无不是从种种挫折和挑战中成长起来的。

　　走访中，一位位企业家的表态令人尊敬，也深受鼓舞：

　　有的颇有远见：“做企业的人不能只看短期效益，而要看长期收益。我们现在的技术和赛道，5年前就布局了，一时波动不算啥。”

　　有的意志顽强：“不怕竞争，就怕不竞争。越是竞争激烈，越是我们的机会”。

　　有的定力十足：“实体经济就像身体一样，天气可能会差，但坚持强身健体，那就什么也不怕！”

　　在中国经济的肥沃土地上，还有许许多多企业在辛勤耕耘、默默奉献，以恒心办恒业。

　　困难面前，他们挺起精气神，发挥光和热，照亮着自己，也点亮了产业升级的美好前景。

　　坚定信心，攻坚克难，什么沟沟坎坎过不去呢？！

(责编：岳弘彬、牛镛)
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