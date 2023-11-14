在上海市中心南京西路太古汇的星巴克咖啡旗舰店，红茶拿铁、抹茶拿铁，茶文化和咖啡相遇，让人品出别样的味道。作为全球最大的星巴克门店，每天都吸引8000多名顾客打卡、消费。



投资中国，近三个月星巴克在中国新开326家门店，再创纪录。目前，星巴克在中国的门店总数达6806家，比上一财年新增13%。

星巴克不是个例。商务部的数据显示，今年前9月，外国投资者在华新设外资企业37814家，同比增长32.4%。

当前，世界经济复苏乏力，全球跨国直接投资持续低迷，中国市场“磁力”效应从哪儿来？

咱先听听外资企业怎么说——

“中国已经发展成为全球汽车工业强国，新能源时代已经来临。”大众汽车(安徽)有限公司首席执行官葛皖镝说。今年5月，大众投资约10亿欧元，在中国合肥打造在德国之外最大的新能源科技中心。

“中国市场很强大，并将继续增长，任何公司都不能无视这个有吸引力的市场。”西门子首席执行官博乐仁这样说。今年6月，西门子宣布投资1.4亿欧元，扩建位于中国成都的西门子工业自动化产品中国智造基地。

“投资中国就是投资未来”“离开中国大市场就是放弃发展大机遇”，这是我们听到的许多外资企业的感受。

咱们不妨来看看数据——

从引资规模看，今年前9个月，我国实际使用外资金额9199.7亿元人民币，即便小幅下降，仍处于历史第二高位。法国、英国、加拿大对华投资分别增长121.7%、116.9%、109.2%。经济合作与发展组织（OECD）7月发布的报告称，今年一季度全球外商投资同比下降25%。可以说，我们在世界主要经济体中的表现仍是最好的。

从企业收益看，美国经济分析局数据显示，2019—2022年，美国企业在华投资收益率均值为10.5%，高于美国企业全球投资收益率均值近2个百分点；

日本央行数据显示，日本企业在华投资收益率均值为15.7%，高于日本企业全球投资收益率均值7.1个百分点。

今年三季度，中国贸促会对近700家外资企业调研访问，八成受访企业预期本年度利润持平或有所提高，近九成预期未来五年利润持平或有所提高。

外商投资是市场行为，他们看重收益，更看重前景、机遇和预期。

从市场前景看，中国14亿多人口的市场规模巨大，具有强大发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。近期，高盛、德意志银行、摩根大通、澳新银行等多家国际机构上调中国经济增长预期，对中国市场前景乐观。

从市场机遇看，中国推进高质量发展，加快产业转型升级、绿色发展，中国大市场正成为世界大市场。前三季度，高技术制造业实际使用外资同比增长12.8%。中国现在引资不再“拣到篮子都是菜”，更注重引资的“含金量”和“高质量”。

从未来预期看，中国历来重信守诺，言出必行。中国建设更高水平自贸试验区，推动高质量共建“一带一路”，出台加大吸引外资的6方面24条政策措施，全面取消制造业领域外资准入限制措施……一项一项务实举措，持续释放政策“利好”。

在上海举行的第六届中国国际进口博览会，超过3400家全球参展商报名，世界500强和行业龙头企业数达289家，创下历届新高。

这么多外资企业“用脚投票”的事实，是看好中国最有说服力的印证。

毫无疑问，无论看数据、看事实、看大势，中国过去是、现在是、将来也必然是全球跨国投资的热土。

漫步上海街头，从黄浦江到徐家汇，星巴克、瑞幸……不同品牌的中外咖啡店往往并肩而立，这正是中国市场的活力所在，也是外资坚定看好中国的生动见证。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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