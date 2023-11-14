人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

尺素金声丨新设外企增长32.4%！中国市场“磁力”效应从哪儿来

2023年11月14日14:28 | 来源：人民日报客户端
小字号

　　在上海市中心南京西路太古汇的星巴克咖啡旗舰店，红茶拿铁、抹茶拿铁，茶文化和咖啡相遇，让人品出别样的味道。作为全球最大的星巴克门店，每天都吸引8000多名顾客打卡、消费。

　　投资中国，近三个月星巴克在中国新开326家门店，再创纪录。目前，星巴克在中国的门店总数达6806家，比上一财年新增13%。

　　星巴克不是个例。商务部的数据显示，今年前9月，外国投资者在华新设外资企业37814家，同比增长32.4%。

　　当前，世界经济复苏乏力，全球跨国直接投资持续低迷，中国市场“磁力”效应从哪儿来？

　　咱先听听外资企业怎么说——

　　“中国已经发展成为全球汽车工业强国，新能源时代已经来临。”大众汽车(安徽)有限公司首席执行官葛皖镝说。今年5月，大众投资约10亿欧元，在中国合肥打造在德国之外最大的新能源科技中心。

　　“中国市场很强大，并将继续增长，任何公司都不能无视这个有吸引力的市场。”西门子首席执行官博乐仁这样说。今年6月，西门子宣布投资1.4亿欧元，扩建位于中国成都的西门子工业自动化产品中国智造基地。

　　“投资中国就是投资未来”“离开中国大市场就是放弃发展大机遇”，这是我们听到的许多外资企业的感受。

　　咱们不妨来看看数据——

　　从引资规模看，今年前9个月，我国实际使用外资金额9199.7亿元人民币，即便小幅下降，仍处于历史第二高位。法国、英国、加拿大对华投资分别增长121.7%、116.9%、109.2%。经济合作与发展组织（OECD）7月发布的报告称，今年一季度全球外商投资同比下降25%。可以说，我们在世界主要经济体中的表现仍是最好的。

　　从企业收益看，美国经济分析局数据显示，2019—2022年，美国企业在华投资收益率均值为10.5%，高于美国企业全球投资收益率均值近2个百分点；

　　日本央行数据显示，日本企业在华投资收益率均值为15.7%，高于日本企业全球投资收益率均值7.1个百分点。

　　今年三季度，中国贸促会对近700家外资企业调研访问，八成受访企业预期本年度利润持平或有所提高，近九成预期未来五年利润持平或有所提高。

　　外商投资是市场行为，他们看重收益，更看重前景、机遇和预期。

　　从市场前景看，中国14亿多人口的市场规模巨大，具有强大发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。近期，高盛、德意志银行、摩根大通、澳新银行等多家国际机构上调中国经济增长预期，对中国市场前景乐观。

　　从市场机遇看，中国推进高质量发展，加快产业转型升级、绿色发展，中国大市场正成为世界大市场。前三季度，高技术制造业实际使用外资同比增长12.8%。中国现在引资不再“拣到篮子都是菜”，更注重引资的“含金量”和“高质量”。

　　从未来预期看，中国历来重信守诺，言出必行。中国建设更高水平自贸试验区，推动高质量共建“一带一路”，出台加大吸引外资的6方面24条政策措施，全面取消制造业领域外资准入限制措施……一项一项务实举措，持续释放政策“利好”。

　　在上海举行的第六届中国国际进口博览会，超过3400家全球参展商报名，世界500强和行业龙头企业数达289家，创下历届新高。

　　这么多外资企业“用脚投票”的事实，是看好中国最有说服力的印证。

　　毫无疑问，无论看数据、看事实、看大势，中国过去是、现在是、将来也必然是全球跨国投资的热土。

　　漫步上海街头，从黄浦江到徐家汇，星巴克、瑞幸……不同品牌的中外咖啡店往往并肩而立，这正是中国市场的活力所在，也是外资坚定看好中国的生动见证。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家能源局回复人民网网友：保障高质量用电 推动经济社会可持续发展
　　“建议提高居民每年用电额度。” “建议建设与风光发电配套的低用电可靠性产业园区。…
工信部：四个方面推动新型工业化不断取得新成效
　　人民网北京11月14日电 （记者申佳平）“以智能制造为主攻方向、加快制造业数字化转型，是新时代新征程推进新型工业化的一项重要任务，是建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合的关键抓手。”11月14日，工业和信息化部总工程师赵志国在2023国家制造强国建设专家论坛上表示，要全面贯彻全国新型工业化推进大会部署，深入实施智能制造工程，加快制造业数字化转型、智能化升级，推动新型工业化不断取得新成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部