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推动“以竹代塑”高质量发展 专家：需多方共同努力

2023年11月14日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （记者许维娜）竹子作为速生、可降解的生物质材料，是塑料的重要替代品。近日，国家发展改革委等部门印发了《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》（以下简称《行动计划》），系统部署了七大重点行动、三大保障措施，并同步发布了“以竹代塑”主要产品名录，推动“以竹代塑”高质量发展，助力减少塑料污染。

《行动计划》提出，到2025年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

中国循环经济协会会长朱黎阳表示，推进“以竹代塑”是加强塑料污染全链条治理的必然要求。从国内看，虽然塑料垃圾大规模泄漏到自然环境的态势得到了有效遏制，但是一次性塑料购物袋、外卖等领域问题仍然存在。从国际看，塑料污染问题受到国际社会广泛关注，全球各国都在寻找兼顾环境治理与经济发展的塑料污染治理道路。推进“以竹代塑”可以从源头上减少塑料垃圾的产生，既是国内加强塑料污染全链条治理的有效途径，也为全球塑料污染治理提供了解决方案。

朱黎阳表示，推进“以竹代塑”是生态产品价值实现的具体举措。良好生态环境是人民群众的共有财富，把生态环境优势转化为生态农业、生态工业、生态旅游等生态经济优势，绿水青山就变成了金山银山。“以竹代塑”依托竹子的可再生、可循环利用的特性，推动传统生产模式的转变，促进竹资源的生态价值转换，真正把生态优势转化为经济优势。

朱黎阳表示，推进“以竹代塑”是实现碳达峰碳中和的有力支撑。竹子生长快，固碳能力强，是林业碳汇的重要途径。以竹木加工而成的竹木产品和建筑物，固碳时间可达几十年、上百年。据测算，我国竹林每年可实现减碳1.97亿吨、固碳1.05亿吨；加工1吨竹材碳排放30千克，分别是钢材的1/216、铝材的1/220、水泥的1/41、塑料的1/19。据测算，若全球每年使用1亿吨竹子替代聚氯乙烯产品，预计将减少约6亿吨二氧化碳排放。

《行动计划》坚持系统思维，协调推进“以竹代塑”。朱黎阳称，一是协调政府和市场发挥合力，充分发挥市场配置资源的决定性作用，增强产业发展的内生动力；更好发挥政府作用，营造良好的发展环境。二是协调不同区域，综合考虑不同地区资源禀赋、产业发展基础，渐次推进。三是协调不同应用场景，提出要精准识别替代场景，发布了“以竹代塑”主要产品名录，明确了优先替代的领域，具有很强的操作性。

朱黎阳强调，为了确保《行动计划》的有效实施，全社会需要共同努力。为此，他提出了以下六点建议：一是主管部门应加强分工协作，加快完善有利于推动“以竹代塑”的法律法规、支持政策等体系；二是地方政府应积极推广“以竹代塑”产品；三是龙头企业应加强相关产品和先进技术装备的研发；四是行业协会应充分发挥桥梁纽带作用，引导“以竹代塑”企业充分利用国家各项政策措施；五是国际组织应以共建“一带一路”为引领，鼓励支持中国企业走出去，创立国际品牌，促进国际产能合作；六是广大消费者应积极参与，主动对不符合国家有关规定的塑料制品说“不”，形成减少一次性塑料制品消费的生活习惯。（实习生王涵对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)
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