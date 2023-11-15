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第五届全国高校混合式教学设计创新大赛落幕

2023年11月15日10:08 | 来源：人民网
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11月12日，第五届全国高校混合式教学设计创新大赛闭幕式暨颁奖典礼在华南师范大学举行。

据介绍，第五届大赛共决出特等奖12名、一等奖102名、二等奖和三等奖各169名、设计之星奖562名、优胜奖561名。南开大学、安徽大学、暨南大学、华南师范大学等26个单位获评优秀组织奖，清华大学、上海交通大学、西安电子科技大学等13个单位获特别贡献奖。此外，大赛还设立了两个专项奖，分别是“产学合作专项奖”10名和 “数字化教学专项奖”6名。

自2019年创办以来，全国高校混合式教学设计创新大赛以“以赛促建、以赛促用、以赛促教改”为宗旨，鼓励参赛教师确立以学生为中心的教学理念，产出导向、持续改进，提升课程的高阶性、创新性、挑战度，致力于挖掘、培育并展示教师的课程建设及教学设计成果，促进高校深化教育教学改革，推进一流课程建设和信息技术与教育教学深度融合。

第五届全国高校混合式教学设计创新大赛现场决赛由广东省教育厅指导，华南师范大学主办，华南师范大学教师发展中心、华南师范大学教务处承办，并由超星泛雅集团、广州视睿电子科技有限公司（希沃）为大赛提供技术支持。

希沃相关负责人介绍，围绕高校教、学、评、研、管等场景，公司打造了高校数字化解决方案，目前混合教学方案已落地于复旦大学、华中科技大学、南京师范大学、湖南农业大学等高校。

(责编：董童、高雷)
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