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添可：科技创新引燃消费热情

2023年11月15日10:41 | 来源：北青网
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原标题：添可：科技创新引燃消费热情

　　2023年双十一大促刚落下帷幕，数据显示，京东平台，添可市占54%，天猫平台，添可市占50%，抖音平台，添可市占34%。

　　销量领先的背后，是添可坚持不懈的科技创新。截至2022年11月，添可已在全球申请超千项专利，发明专利超过600项。其中添可芙万系列洗地机共申请超500件专利，发明专利超270件。

　　在不久前举办的2023年度洗地机质量发展技术论坛上，添可受邀主导行业首个国家标准制定，以实际行动引领行业高质量发展。添可芙万Booster Pro 智能洗地机“洗地机性能优级认证”，展现了强大的技术领先实力。

　　据GfK中怡康发布的《2023洗地机市场总结及趋势预测》指出，截至2023年9月，洗地机的累计市场规模达到96.8亿元、411万台，成为中国清洁电器市场的第一品类。从集吸拖洗与自清洁为一体、恒压活水清洁系统，到智能空间站，再到5分钟全链速干，添可芙万洗地机的发展史，正通过创新引擎的全速开启，跑出品牌加速度。

　　据了解，添可洗地机已连续四年全国销量第一，随着双十一销量遥遥领先的加持，更是轻松剑指“五连冠”。添可致力于持续提供有价值、有温度、有情感的产品，不为技术而技术，不为创新而创新，而是基于对用户需求的精准洞察，通过对用户价值不断的创新来精进研发。

(责编：董童、杨迪)
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