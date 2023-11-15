原标题：2023老龄产业博览会即将开幕

当数字技术加速渗透于经济发展、社会服务等各个领域，如何让“数字红利”惠及更多老年人？

当科技与社会需求碰撞，便形成了解决社会问题的有力推手，一项项创新性解决方案，正在改变老人们的生活……11月17日至19日，第九届中国国际老龄产业博览会（以下简称SIC老博会）将在广州保利世贸博览馆开幕。平台将面向海内外多角度全方位地展现养老产业链的前沿技术与应用，关注老年人的生活品质，满足不同老年人的个性化、多样化需求，守护银龄生活的方方面面。

SIC老博会是由中国老龄产业协会、中国保利集团有限公司、广东省老龄工作委员会主办，保利发展控股集团股份有限公司承办，广东省民政厅、广州市民政局特别支持，广州市保利锦汉展览有限公司组展，长寿之乡绿色发展区域合作联盟协办。

高科技新视野 引领养老新趋势

本届SIC老博会展览面积达22000平方米，350多家知名养老品牌将齐聚一堂。现场设置适老化产品、智慧养老、康复护理、养老照护服务、智慧无障碍、特色老年服务、保健养生及国际展团八大展区，兼顾养老产业的多元需求和创新发展。

展会期间，将举办中国国际老龄产业高峰论坛、智慧养老服务论坛等20多场主题论坛活动，邀请养老服务业界的代表和专家学者，围绕智慧养老、适老化改造、医养结合、银发经济、国资康养、大湾区“跨境养老”、旅居养老等热点话题展开深入讨论，共同探讨养老产业发展的路径与愿景。

科技助老 托起“夕阳红”

科技赋能养老，一直是行业探索的前沿命题。本次展会将集中展示一批智慧养老产品和服务，为行业注入新活力，让老年人的生活变得更加有保障和质量。

老年人在家就能享受到智能化的专业养老照顾服务。智慧养老云平台、毫米波智能跌倒检测仪、AI生命体征检测仪、居家养老安全监护机器人、一键报警器、智能问诊机器人等智慧养老产品和解决方案，借以物联网、AI等技术，实时监测老年人的生理体征和提供看护服务，确保老年人的健康和安全，给居家老人提供24小时的“贴身保镖”。

在家有“贴身护卫”，在外也有“出行利器”——助行助听等老年辅具也是本届展会中的亮点之一，如何保障老人平安外出？代步车、智能拐杖、助听器等多种老人“电子护卫”，让老人获得安全保障，外出更安心。

细节关怀长者，科技改变生活，更多适老化、无障碍的产品也将在SIC老博会上亮相，致力于提高老年人生活质量 让起居生活更加安全和舒适。

为更贴近老年人的生活，关注老年人的身心健康，满足老年人的美好生活需求，SIC老博会将同期开展“老有所依 情满夕阳”老年人主题活动，以丰富多彩的体验活动、文娱活动，展现长者幸福的颐养生活。设立“岭南名医义诊区”，邀请来自广东省人民医院、广州医科大学附属第一医院、广州市第一人民医院的名医专家，为长者提供免费健康义诊，体验听力筛查、康复理疗等特色服务，让医疗资源惠及更多市民。同期还有器乐、书法、诗朗诵、摄影等文娱表演，充分感受老年人幸福的颐养生活。

(责编：董童、杨迪)

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