苏海森

原标题：厦门翔安区探索新时代东西部协作有效路径 续写闽宁“山海情”

1996年，在东西部结对帮扶的战略部署下，福建和宁夏建立起对口协作关系。从此，东西部协作的“闽宁模式”生动上演。

闽宁协作起新潮，山海深情谱新篇。自2021年结成帮扶对子以来，厦门市翔安区持续深化东西部协作工作，努力将宁夏回族自治区固原市彭阳县的土地、劳动力、农副产品等资源优势与经济特区的资金、技术、人才等发展优势“嫁接”，突出示范村建设、产业协作、结对帮扶。

科技赋能农业发展

没有土壤，不受太阳光等自然环境的影响，凭借LED光源供给便能实现果蔬丰收……最近，一波又一波参观者走进位于彭阳县的王洼产业园区，探寻LED植物照明技术背后的奥秘。

位于彭阳县王洼产业园区的智能化LED植物栽培场景。翔安区乡村振兴办供图

“LED植物照明技术原理是什么？”“培育出来的果蔬有哪些不一样？”“规模化推广这种栽培技术需要怎么做？”在这里，一座座现代化、智能化的植物工厂吸睛十足，参观者不时询问、频频点赞，与技术方探讨合作落地推广事宜。

“利用LED光源进行垂直培育，不仅果蔬的成活率可以达到90%以上，还能增加产量，提升生长速度和甜度。”宁夏朗星科技有限公司（以下简称“朗星科技”）LED植物照明项目负责人张利介绍，依托彭阳县王洼产业园区，目前他们公司生产的LED植物照明灯正在彭阳县古城镇温沟村试验示范。

政府搭台，企业唱戏。2022年，彭阳县从翔安区引进国家高新技术企业朗星科技，主要从事LED植物照明技术推广，赋能当地农业发展。

除了建设智能化LED植物工厂助力农作物亩产增收，朗星科技还积极投身彭阳县美丽乡村建设，为不少村庄安装高效节能低碳路灯，不仅方便群众夜间出行，也美化了村庄。

据悉，今年以来，翔安区已引导落地宁夏投产企业9家，共5家企业入驻彭阳县共建产业园区，为当地吸纳劳动力就业、助推产业建设增添了新动能。截至今年10月底，翔安区已帮助宁夏农村劳动力实现稳定就业三个月以上2919人。

“庭院经济”打造乡村好风景

一有空闲，彭阳县新集乡姚河村村民陶天文就会到自家门前的几亩地捣鼓一番。

“这里原来是一片荒滩，后来我栽了些葱，种了西红柿、黄瓜、萝卜，也种了几棵红梅杏树，既美化了门前环境，还可以增加收入。”陶天文指着门前的几亩田地高兴地说。

如今，走进彭阳县的不少乡村庭院，目之所及整洁有序，果蔬飘香，色彩缤纷，一派生机盎然景象。

彭阳县当地群众种植红梅杏。翔安区乡村振兴办供图

今年，为多渠道增加村民收入，彭阳县将和美乡村建设与“庭院经济”相结合，集中打造15个庭院经济示范村。

“红梅杏既能美化环境，价格也很可观。”得知今年村子被确定为庭院经济示范村，彭阳县城阳乡长城村红梅杏种植大户蔺怀儒加种了100棵红梅杏树。

据介绍，彭阳县“庭院经济”也有来自翔安区的助力。今年以来，翔安区投入4850万元协作资金，用于生成彭阳县产业园区建设、文化旅游、产业发展、壮大村集体经济等16个项目，打造了彭阳县林果产业种管养综合提升项目，助力庭院经济发展，拓展了村民致富路。

未来，翔安区还将通过乡村振兴试点村结对共建，将好的乡村振兴经验、做法和典型案例复制推广到彭阳县，争取在2025年底前在当地打造一批引领带动作用的示范村。

交流协作增进民生福祉

来自彭阳县的关大姐长年受髌骨软化的困扰，久治未见疗效。近期，听说彭阳县来了厦门的医生，她决定前往一试。

“不用太担心，以前有一位和您情况差不多的患者，做完手术就好了。”近日，在彭阳县中医院，擅长治疗颈肩腰腿痛的医生赖天恒给关大姐做了仔细检查后，开出了“药方”。

得到治疗后，关大姐的病情很快有了好转。

远程会诊现场。翔安区乡村振兴办供图

事实上，常驻彭阳县中医院接诊的赖天恒就是翔安区在医疗领域帮扶彭阳县的缩影。

今年以来，翔安区持续选派专技人才赴彭阳县开展驻点支医交流协作。7月，位于翔安区的厦门市第五医院与彭阳县中医院签订闽宁卫生健康协作协议。10月，翔安区马巷街道社区卫生服务中心与彭阳县政府街社区卫生服务中心签订闽宁卫生健康协作协议。截至今年10月底，在彭阳县，翔安区医护人员累计接诊病患137人次，开展教学查房3次，协助开展手术1台，开展学术讲座1场。

此外，翔安区还同彭阳县积极开展远程医疗协作。今年，针对一名无诱因嗜睡老年人患者，翔安区第五医院与彭阳县中医院进行远程会诊，提出会诊意见，帮助当地医生进行下一步诊治。

翔安区相关负责人表示，接下来，该区还将帮助彭阳县中医院把康复科建成该地区重点学科，推进急诊科等薄弱专科建设，并重点支持彭阳县中医院健康信息化建设，不断提升彭阳县医疗服务水平，进一步改善患者就医体验。

(责编：曹淼、李源)

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