原标题：乌镇“续”事 互联网企业共赴可持续发展未来之约

回望过去的十年，网络购物、物联网、智能制造、移动支付等数字经济新业态蓬勃发展，深刻影响着人们的生产生活方式。而今，大数据、人工智能、云计算、5G等数字技术蓬勃发展，更多的新产业、新业态、新模式如雨后春笋般涌现，极大促进经济结构的优化升级。

人类社会正在进入以数字化生产力为主要标志的新阶段，互联网企业如何把握机遇乘势而上？更加注重绿色可持续发展，勇于承担社会责任，敢于创新数字化治理转型。

建设包容、普惠、有韧性的数字世界，2023年世界互联网大会乌镇峰会期间，中国互联网企业展开了一场关于构建网络空间命运共同体的讨论，积极探索中国互联网企业的可持续发展之路和中国式现代化之路。

“先行者”：助力互联网企业实现数字化转型与升级

当前，全球经济正因为贸易壁垒、金融风险、环境变化等一系列新挑战迎来新的发展节点，高质量发展、可持续发展成为这一时代的重要命题。在这一重要时刻，互联网企业肩负重要使命，其新技术新理念新模式在推动解决环境问题、社会问题、治理问题方面都将发挥不可替代的作用。

百度集团副总裁张东晨在现场分享环节表示，百度致力于通过人工智能技术推动社会可持续发展转型，挖掘和创新社会发展机遇，并取得了一些实践成果。例如，在出行领域，百度ACE智能交通引擎已在全国超50个城市落地，极大提升了当地交通出行效率，减少碳排放。

交通运输部科学研究院今年1月发布的数据显示，百度“ACE交通引擎”助力保定市每年减少二氧化碳排放量2.44万吨，相当于种植24万棵树。“在云服务领域，百度致力于建设高效率、低能耗的绿色数据中心，为智能经济时代注入绿色动能。”张东晨表示。

同样，作为引领全球创新和发展的佼佼者，互联网企业越来越成为践行可持续发展理念的先锋，通过融合创新与责任，助力构建绿色数字的新未来。

站在中国互联网企业发展即将迎来30周年的节点上，由中国互联网发展基金会和中国经营报联合出品的《2023年中国互联网企业ESG与可持续发展报告》（以下简称《报告》）框架在现场发布。

数据分析、案例研究、专家评述……《报告》中详尽的研究成果，为互联网企业提供了ESG的指导与参考，旨在助力互联网企业实现数字化转型与升级。

《报告》提到，一方面，通过推进绿色创新、注重社会责任、关怀环境保护，中国互联网企业正在以可持续发展为导向，积极塑造数字社会的未来。另一方面，通过数字化助力绿色化，推动绿色化在可追溯、可评估、可认证方向上不断前进，推动企业绿色目标的实现。

“普惠者”：让互联网发展成果惠及亿万人民群众

互联网真正让世界变成了地球村，让国际社会越来越成为“你中有我、我中有你”的命运共同体。

早在多年前，“地球村”的概念就已经深入人心。如今，在全世界范围内，约有48.8亿人在“网上冲浪”，占到了世界总人口的60.6％。

如何让互联网发展成果惠及更多人？“提供普惠数字医疗”是国家数字经济发展规划的重要一环。咖荟现场，由中国互联网发展基金会与腾讯公司共同发起的互联网·健康普惠专项基金正式筹备启动。

该专项基金旨在助力健康领域的数字化、网络化、智能化转型，推动数字化服务普惠应用及数字健康融合发展，让互联网发展成果更多更公平惠及亿万人民群众。

加快数字技术的普及不仅提升教育、医疗、就业、养老等重点民生领域数字化水平，为推动公共服务均等化提供了新路径，也在数字乡村、数字文旅等方向全面赋能乡村经济高质量发展，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书盛瑞生介绍，四川凉山悬崖村如今已成为一个特色旅游景点，中国平安保险通过为四川悬崖村、湖南十八洞村等地点定制乡村精品旅游线路，利用VR数字化技术让用户在“数字乡村”小程序上虚拟体验精品路线，阅览当地自然景观和购买农产品。

盛瑞生还谈到，互联网技术让乡村教育和城市教育能够有机结合起来，“我们把深圳一所名校教学的场景与广西百色地区的乡村教育场景用‘双师课堂’互联网的技术连接在一起，深圳的老师可以直接点名百色地区乡村学校的学生回答问题，考察他对这门课的学习掌握程度。”

据他介绍，过去几年，利用互联网赋能智慧课堂已经在全国超千所乡村学校落地实现。“总之，互联网技术帮助我们在乡村振兴，承担企业社会责任，走可持续发展道路等方面，找到了一些很好的方法。”

“实践者”：探索可持续发展之路

论坛上，围绕绿色可持续发展、社会责任、数字化转型治理等ESG领域话题，在场嘉宾展开了热烈的交流与分享，探索中国互联网企业在世界可持续发展目标进程中，如何进一步发挥更多、更积极的引领作用。

当互联网遇上教育，如何具体在实践中进行表达？

中国儿童中心是中国唯一一个国家级校外教育机构和儿童发展应用性机构，长期以来围绕学生核心素养的培养，在校外教育、家庭教育、托管服务、学前教育、儿童营养健康、文化出版等各个领域，通过科研、培训、活动、交流等路径助力孩子的健康成长。

中国儿童中心主任苑立新分享，数字化建设是中国儿童中心目前的主要任务，并致力于统筹推进全国校外数字化建设。例如，在首届全国校外教育数字化建设论坛上，中国儿童中心、互联网企业以及诸多校外教育同仁均在现场就诉求找到了目标方向。

此外，在谈到互联网教育和传统教育的关系时，他坦言，“互联网教育不可能完全代替传统教育，但是互联网技术完全可以重塑和重构传统教育。因此，在互联网的加持下，教育的全要素、全业务、全领域的转型是一个必然的过程，所以，‘互联网＋教育’是推动现代化教育的必由之路。”

而当目标聚焦在互联网赋能乡村振兴时，盛瑞生就在现场介绍道，平安集团在2018年便通过整合金融、科技之力，启动面向“村官产业帮扶、村医健康帮扶、村教教育帮扶”的“三村工程”，打造了从金融扶贫到乡村振兴的行业典型。

张东晨则从出行领域、创新绿色技术以及人工智能等方面展开了具体分享，在他看来，百度始终坚持利用科技，让复杂的世界更简单，用可持续发展的思维发现新的机遇。据他透露，2020年，百度提出五年为全社会培养500万AI人才，截至目前已经培养420万AI人才，为进一步加速产业变革，2023年百度事业大会发布人才培养星河计划，将为社会再培养500万大模型人才。

(责编：曹淼、杨迪)

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