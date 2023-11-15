人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工银理财大力弘扬中华优秀传统文化

2023年11月15日14:28 | 来源：新华网
小字号

原标题：工银理财大力弘扬中华优秀传统文化

　　近期，工银理财深入贯彻落实中央金融工作会议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，积极宣传推广诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的价值观，取得良好成效。

　　一是通过公司微信公众号精心打造品牌财富故事专栏《诸子曰》。该专栏从诸子百家学说中汲取处世智慧与财富之道，以阐述诸子百家思想价值的独特视角，以国风动画视频的形式解读价值观和财富观，积极传递稳健执中、求真务实、重诺守信等金融文化理念。

　　二是积极吸收借鉴中国金融传统文化精华，进一步增强《财富日历》《节气财富故事》等特色原创宣教栏目的文化内涵。相关栏目通过深入挖掘传统金融文化中蕴含的处世哲学、人文精神、价值理念和道德规范，结合理财净值化时代人民群众对金融知识的需求，融合专业领域的独立专业判断和研究能力，有力地提升了相关栏目的传播力和影响力。其中，《节气财富故事》栏目将着力吸纳中国传统二十四节气中的文化底蕴，分享与节气相关的诗词名篇，解读其中蕴含的投资哲学，得到客户和员工的广泛好评。

　　三是在投资者陪伴中融入中国优秀传统文化元素，帮助投资者更好认识金融资产价值波动的客观性，引导投资者在净值化时代坚定长期投资、价值投资的信心。同时，工银理财还深入社区、学校、商圈等一线开展金融知识宣传，直接面对面解答金融消费者关切的日常问题，大力传播诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的价值观，助力投资者做出科学、合理的投资决策，提升投资体验与获得感。

(责编：董童、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 生产需求指标增速回升 我国经济发展韧性继续显现
　　 11月15日，国家统计局公布10月份国民经济运行情况。从公布数据来看，多数生产需求指标同比增速回升，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行总体延续持续恢复向好态势。从量的合理增长和质的有效提升两个方面来看，我国经济发展的韧性、活力和潜力继续显现。…
写在南水北调东线一期工程通水10周年之际：一泓碧水润北国 千年运河焕新生
　　从长江下游江苏省扬州市江都区引长江水，打通了长江干流向北方调水的通道，构建了长江水、淮河水、黄河水、当地水优化配置和联合调度的骨干水网，缀连起洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖，一路向北穿过黄河输水到达山东北部；一路向东到达胶东半岛。 2013年11月15日，南水北调东线一期工程正式通水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部