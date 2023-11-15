原标题：工银理财大力弘扬中华优秀传统文化

近期，工银理财深入贯彻落实中央金融工作会议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，积极宣传推广诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的价值观，取得良好成效。

一是通过公司微信公众号精心打造品牌财富故事专栏《诸子曰》。该专栏从诸子百家学说中汲取处世智慧与财富之道，以阐述诸子百家思想价值的独特视角，以国风动画视频的形式解读价值观和财富观，积极传递稳健执中、求真务实、重诺守信等金融文化理念。

二是积极吸收借鉴中国金融传统文化精华，进一步增强《财富日历》《节气财富故事》等特色原创宣教栏目的文化内涵。相关栏目通过深入挖掘传统金融文化中蕴含的处世哲学、人文精神、价值理念和道德规范，结合理财净值化时代人民群众对金融知识的需求，融合专业领域的独立专业判断和研究能力，有力地提升了相关栏目的传播力和影响力。其中，《节气财富故事》栏目将着力吸纳中国传统二十四节气中的文化底蕴，分享与节气相关的诗词名篇，解读其中蕴含的投资哲学，得到客户和员工的广泛好评。

三是在投资者陪伴中融入中国优秀传统文化元素，帮助投资者更好认识金融资产价值波动的客观性，引导投资者在净值化时代坚定长期投资、价值投资的信心。同时，工银理财还深入社区、学校、商圈等一线开展金融知识宣传，直接面对面解答金融消费者关切的日常问题，大力传播诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的价值观，助力投资者做出科学、合理的投资决策，提升投资体验与获得感。

(责编：董童、杨迪)

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