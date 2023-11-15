人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海银行：巧用三大工具支持实体经济

2023年11月15日15:35 | 来源：上观新闻
小字号

原标题：40亿、55亿、230亿元！上海银行巧用三大工具支持实体经济

11月13日，人民银行上海总部召开2023年第四季度新闻发布会。上海银行副行长施红敏出席发布会，并回答记者提问。

施红敏表示，为更好地服务上海“科创中心”建设，上海银行积极响应人民银行上海总部相关工作部署，通过“沪科专贷”“沪科专贴”加大对“含金量”高、“原创力”强的科创企业的支持力度。截至10月末，上海银行通过“沪科专贷”已累计发放贷款余额近40亿元，“沪科专贴”发放资金55亿元；今年1-10月，累计获得支小再贷款资金支持230亿元。

金融“活水”滴灌长三角

人民银行上海总部于今年7月推出“沪科专贷”“沪科专贴”两个专项工具。施红敏表示，为用好专项工具，上海银行重点推进四方面举措：

一是精准赋能，延伸服务触角。根据政府部门提供的具体支持企业名单，确定“一户一策、一行一策”；对高新技术企业和专精特新企业进行需求排摸，将“沪科专贷”政策触达上海地区尚未合作的名单内优质企业，并将“沪科专贴”政策延伸至长三角地区，以金融“活水”精准滴灌。

二是加强政策配套支持，为企业降本增效。对科创、普惠、制造业等关键领域，实施资金价格补贴和经济资本优惠政策；同时，给予专项财务资源配置，鼓励全行加大拓展力度，降低企业融资成本。对于符合“沪科专贷”、“沪科专贴”条件的企业贷款和票据贴现，将人行给予的低定价资金充分惠及客户，有效缓解民营、小微企业占款压力。

三是落实专项工具优先支持信用贷要求，提高融资可获得性。针对轻资本运营的科创民营企业，改变银行传统的强抵押授信方式，更加关注行业赛道的长期价值和持久效益，将资金投向首次贷款客户，尽可能通过信用贷款方式，提高企业融资的可获得性。目前，在上海地区科技型企业贷款中的信用贷款占比已达到49%，大大减轻了企业融资负担。

四是做好资金用途跟踪，满足企业中长期资金需求。对中小民营科技创新企业主体加大支持力度，通过中长期流动资金贷款满足企业对贷款期限的差异化需求。截至三季度末，在上海地区科技型企业贷款中的中长期贷款占比达到44%，为企业中长期信贷需求提供了有效支撑。

金融科技服务小微、民营

今年以来，普惠小微、民营企业贷款快速增长。施红敏表示，上海银行落实宏观政策导向要求，运用支小再贷款等各类政策工具，在这项政策工具带动下，普惠金融业务也得到快速发展，全行普惠贷款规模已超过1370亿元，服务小微、民营客户近40万户，年均增幅超100%。

为加强对小微、民营企业融资支持，上海银行重点推进三方面做法：

一是助企纾困，支持实体经济发展。快速落实阶段性减息政策。去年四季度以来，在人民银行上海总部的指导下，快速实现政策落地，累计减息1.06亿元，惠及各类市场主体11413户，切实帮助普惠小微企业降低财务成本、缓解经营压力。积极推进无还本续贷工作。持续加大无还本续贷业务投放，支持小微企业合理续贷需求，今年1-10月，累计投放小微无还本续贷186.03亿元，惠及各类小微客户5578户，较上年同期增加37%。

二是守正创新，支持重点领域与薄弱环节。支持个人创业，促进改善民生。推出“新市民创业担保贷款”专项产品方案，为卡车司机、城市配送经营者等群体购买各类经营性用车提供“商车贷”专属金融服务业务。运用金融科技，扩高服务能级。担保快贷提供线上化办理，担保基金业务累计贷款规模已超510亿元，业务规模在全市担保基金合作银行中排名第一；“园易贷”为制造业小微企业提供中长期信贷支持；信用快贷随借随还满足小微企业经营周转用款需求。打造线上平台，高效触达客户。“惠相伴”线上服务平台累计受理贷款申请超12.4万笔，累计投放贷款超690亿元。

三是落实保障，完善“四贷”长效机制。积极建立金融服务小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，加强考核和配置激励，加大信贷资源倾斜，设立差异化风险容忍，营造良好的内部发展环境，提升全行服务小微企业意愿、能力和可持续性，助力稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长，服务发展大局。（徐梓宁）

(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 生产需求指标增速回升 我国经济发展韧性继续显现
　　 11月15日，国家统计局公布10月份国民经济运行情况。从公布数据来看，多数生产需求指标同比增速回升，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行总体延续持续恢复向好态势。从量的合理增长和质的有效提升两个方面来看，我国经济发展的韧性、活力和潜力继续显现。…
写在南水北调东线一期工程通水10周年之际：一泓碧水润北国 千年运河焕新生
　　从长江下游江苏省扬州市江都区引长江水，打通了长江干流向北方调水的通道，构建了长江水、淮河水、黄河水、当地水优化配置和联合调度的骨干水网，缀连起洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖，一路向北穿过黄河输水到达山东北部；一路向东到达胶东半岛。 2013年11月15日，南水北调东线一期工程正式通水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部