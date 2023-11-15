原标题：40亿、55亿、230亿元！上海银行巧用三大工具支持实体经济

11月13日，人民银行上海总部召开2023年第四季度新闻发布会。上海银行副行长施红敏出席发布会，并回答记者提问。

施红敏表示，为更好地服务上海“科创中心”建设，上海银行积极响应人民银行上海总部相关工作部署，通过“沪科专贷”“沪科专贴”加大对“含金量”高、“原创力”强的科创企业的支持力度。截至10月末，上海银行通过“沪科专贷”已累计发放贷款余额近40亿元，“沪科专贴”发放资金55亿元；今年1-10月，累计获得支小再贷款资金支持230亿元。

金融“活水”滴灌长三角

人民银行上海总部于今年7月推出“沪科专贷”“沪科专贴”两个专项工具。施红敏表示，为用好专项工具，上海银行重点推进四方面举措：

一是精准赋能，延伸服务触角。根据政府部门提供的具体支持企业名单，确定“一户一策、一行一策”；对高新技术企业和专精特新企业进行需求排摸，将“沪科专贷”政策触达上海地区尚未合作的名单内优质企业，并将“沪科专贴”政策延伸至长三角地区，以金融“活水”精准滴灌。

二是加强政策配套支持，为企业降本增效。对科创、普惠、制造业等关键领域，实施资金价格补贴和经济资本优惠政策；同时，给予专项财务资源配置，鼓励全行加大拓展力度，降低企业融资成本。对于符合“沪科专贷”、“沪科专贴”条件的企业贷款和票据贴现，将人行给予的低定价资金充分惠及客户，有效缓解民营、小微企业占款压力。

三是落实专项工具优先支持信用贷要求，提高融资可获得性。针对轻资本运营的科创民营企业，改变银行传统的强抵押授信方式，更加关注行业赛道的长期价值和持久效益，将资金投向首次贷款客户，尽可能通过信用贷款方式，提高企业融资的可获得性。目前，在上海地区科技型企业贷款中的信用贷款占比已达到49%，大大减轻了企业融资负担。

四是做好资金用途跟踪，满足企业中长期资金需求。对中小民营科技创新企业主体加大支持力度，通过中长期流动资金贷款满足企业对贷款期限的差异化需求。截至三季度末，在上海地区科技型企业贷款中的中长期贷款占比达到44%，为企业中长期信贷需求提供了有效支撑。

金融科技服务小微、民营

今年以来，普惠小微、民营企业贷款快速增长。施红敏表示，上海银行落实宏观政策导向要求，运用支小再贷款等各类政策工具，在这项政策工具带动下，普惠金融业务也得到快速发展，全行普惠贷款规模已超过1370亿元，服务小微、民营客户近40万户，年均增幅超100%。

为加强对小微、民营企业融资支持，上海银行重点推进三方面做法：

一是助企纾困，支持实体经济发展。快速落实阶段性减息政策。去年四季度以来，在人民银行上海总部的指导下，快速实现政策落地，累计减息1.06亿元，惠及各类市场主体11413户，切实帮助普惠小微企业降低财务成本、缓解经营压力。积极推进无还本续贷工作。持续加大无还本续贷业务投放，支持小微企业合理续贷需求，今年1-10月，累计投放小微无还本续贷186.03亿元，惠及各类小微客户5578户，较上年同期增加37%。

二是守正创新，支持重点领域与薄弱环节。支持个人创业，促进改善民生。推出“新市民创业担保贷款”专项产品方案，为卡车司机、城市配送经营者等群体购买各类经营性用车提供“商车贷”专属金融服务业务。运用金融科技，扩高服务能级。担保快贷提供线上化办理，担保基金业务累计贷款规模已超510亿元，业务规模在全市担保基金合作银行中排名第一；“园易贷”为制造业小微企业提供中长期信贷支持；信用快贷随借随还满足小微企业经营周转用款需求。打造线上平台，高效触达客户。“惠相伴”线上服务平台累计受理贷款申请超12.4万笔，累计投放贷款超690亿元。

三是落实保障，完善“四贷”长效机制。积极建立金融服务小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，加强考核和配置激励，加大信贷资源倾斜，设立差异化风险容忍，营造良好的内部发展环境，提升全行服务小微企业意愿、能力和可持续性，助力稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长，服务发展大局。（徐梓宁）

(责编：曹淼、杨迪)

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