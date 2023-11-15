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中国国家开发银行实现与巴西开发银行5亿美元综合授信项目全额发放

2023年11月15日15:47 | 来源：新华网
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原标题：中国国家开发银行实现与巴西开发银行5亿美元综合授信项目全额发放

　　近日，中国国家开发银行实现与巴西开发银行（BNDES）5亿美元综合授信项目全额发放。这是国家开发银行助力共建“一带一路”同巴西“再工业化”战略对接，以及落实金砖国家领导人第十五次会晤成果，服务金砖国家深化经贸财金合作的具体举措。

　　据了解，4月以来，中国国家开发银行与巴西开发银行围绕服务两国重点领域合作，加强对接沟通，取得一致共识，于8月举行的金砖国家银行合作机制2023年年会期间签署了5亿美元综合授信项目贷款协议，并于近日实现全额发放。项目资金将用于服务扩大中巴经贸往来，支持基础设施、气候变化和绿色发展、数字经济等领域发展，带动创造更多就业机会，并助力巴西开发银行实现筹资多元化。该项目的成功落地，将为中巴各领域务实合作提供金融新支撑，也将为助力金砖国家进一步深化国际合作、促进本国和相关国家经济社会发展贡献力量。

　　一直以来，巴西都是国家开发银行国际合作重点国别。自2006年起，国家开发银行通过直贷、转贷、保函、本外币融资等多元化金融工具，支持中石油、中石化、国家电网、三峡集团等中资企业在巴投资兴业，并与巴西石油公司、巴西银行、巴西电力公司等巴西企业深入开展合作。截至目前，国家开发银行在巴西累计发放贷款534亿美元，涉及能源、制造业、金融合作、农业等重点领域，有力支持了当地经济社会发展和民生改善。

　　巴西开发银行成立于1952年6月，由巴西联邦政府全资控股，主要职能为执行政府的中长期投资信贷政策，实现国家工业化、经济高速增长和促进欠发达地区发展等政策目标，在巴西基础设施融资领域处于市场优势地位。该行同时也是中国国家开发银行发起设立的金砖国家银行合作机制成员行和中国—拉美开发性金融合作机制成员行。

(责编：董童、杨迪)
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