人民网北京11月15日电 （闫妍、陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍健康中国行动——心脑血管疾病防治行动和癌症防治行动实施方案（2023-2030年），并回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强表示，心脑血管疾病和癌症已成为中国居民健康的最大威胁。近日，国家卫生健康委联合多个部门制定《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动的实施方案（2023-2030）》和《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023-2030）》，提出进一步完善心脑血管疾病防治和癌症防治体系建设，推进以治病为中心向人民健康为中心的转变，提升群众的健康素养水平，为增进群众健康福祉、共建共享健康中国奠定良好基础。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，本次制定的两个实施方案具有以下几个特点：

第一，强调政府主导、部门协作。进一步强化政府、部门、社会、个人四方责任，集中各方面的力量，为癌症和心脑血管疾病的防治提供支持和保障，从源头入手，将健康融入所有政策。

第二，注重关口前移，聚焦健康的全过程，实现以人民健康为中心。两个实施方案都坚持预防为主，加强慢性病的风险因素控制，完善从慢性病的预防、高危人群筛查到早期诊断、规范治疗以及康复服务一体化的全流程管理。

第三，突出医防融合，创新防治结合的工作模式。充分发挥国家医学中心和区域医疗中心以及社区基层医疗机构和疾控机构的作用，完善慢性病的防治协作网，创新心脑血管疾病同防同治的路径，加强癌症的防治综合干预，不断提升防治的服务能力和质量。

第四，强化科技引领和技术支撑。大力推进慢性病防治的基础研究、前沿技术等攻关研究，力争在关键技术领域实现原创性的突破。

“这两个方案都进一步明确了到2030年的目标任务，即到2030年30岁以上的居民高血压的知晓率不低于65%，高血压患者的规范管理率不低于70%，心脑血管疾病的死亡率下降到十万分之190.7以下，在癌症领域总体癌症5年生存率要达到46.6%以上。”郭燕红表示，针对这些目标，实施方案当中都明确了具体的工作任务，这些措施和工作目标的落实，都将会对我国心脑血管疾病和癌症的防治起到实实在在的推动作用。

郭燕红还表示，下一步，国家卫生健康委将会同有关部门进一步推进慢性病防治的关口前移和全流程管理，多措并举，加强心脑血管疾病和癌症的综合防治，切实提升效果，为共建共享健康中国奠定坚实的基础。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经