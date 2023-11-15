人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家卫生健康委：到2030年总体癌症5年生存率达到46.6%以上

2023年11月15日16:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月15日电 （闫妍、陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍健康中国行动——心脑血管疾病防治行动和癌症防治行动实施方案（2023-2030年），并回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强表示，心脑血管疾病和癌症已成为中国居民健康的最大威胁。近日，国家卫生健康委联合多个部门制定《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动的实施方案（2023-2030）》和《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023-2030）》，提出进一步完善心脑血管疾病防治和癌症防治体系建设，推进以治病为中心向人民健康为中心的转变，提升群众的健康素养水平，为增进群众健康福祉、共建共享健康中国奠定良好基础。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，本次制定的两个实施方案具有以下几个特点：

第一，强调政府主导、部门协作。进一步强化政府、部门、社会、个人四方责任，集中各方面的力量，为癌症和心脑血管疾病的防治提供支持和保障，从源头入手，将健康融入所有政策。

第二，注重关口前移，聚焦健康的全过程，实现以人民健康为中心。两个实施方案都坚持预防为主，加强慢性病的风险因素控制，完善从慢性病的预防、高危人群筛查到早期诊断、规范治疗以及康复服务一体化的全流程管理。

第三，突出医防融合，创新防治结合的工作模式。充分发挥国家医学中心和区域医疗中心以及社区基层医疗机构和疾控机构的作用，完善慢性病的防治协作网，创新心脑血管疾病同防同治的路径，加强癌症的防治综合干预，不断提升防治的服务能力和质量。

第四，强化科技引领和技术支撑。大力推进慢性病防治的基础研究、前沿技术等攻关研究，力争在关键技术领域实现原创性的突破。

“这两个方案都进一步明确了到2030年的目标任务，即到2030年30岁以上的居民高血压的知晓率不低于65%，高血压患者的规范管理率不低于70%，心脑血管疾病的死亡率下降到十万分之190.7以下，在癌症领域总体癌症5年生存率要达到46.6%以上。”郭燕红表示，针对这些目标，实施方案当中都明确了具体的工作任务，这些措施和工作目标的落实，都将会对我国心脑血管疾病和癌症的防治起到实实在在的推动作用。

郭燕红还表示，下一步，国家卫生健康委将会同有关部门进一步推进慢性病防治的关口前移和全流程管理，多措并举，加强心脑血管疾病和癌症的综合防治，切实提升效果，为共建共享健康中国奠定坚实的基础。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：前10月全国一般公共预算收入同比增长8.1%
　　人民网北京11月15日电 （记者王震）财政部15日公布数据显示，前10月，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%；非税收入29653亿元，同比下降3.8%。…
数读中国 | 生产需求指标增速回升 我国经济发展韧性继续显现
　　 11月15日，国家统计局公布10月份国民经济运行情况。从公布数据来看，多数生产需求指标同比增速回升，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行总体延续持续恢复向好态势。从量的合理增长和质的有效提升两个方面来看，我国经济发展的韧性、活力和潜力继续显现。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部