三季度末我国商业银行不良贷款率降至1.61%
2023年11月15日19:18 | 来源：新华社
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国家金融监督管理总局日前发布的数据显示，今年三季度末，我国商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末增加244亿元；商业银行不良贷款率1.61%，较上季末下降0.01个百分点。
图为国家金融监督管理总局。新华社记者李鑫 摄
数据显示，三季度末，商业银行正常贷款余额197.1万亿元，其中正常类贷款余额192.7万亿元，关注类贷款余额4.4万亿元，商业银行信贷资产质量基本稳定。
服务实体经济方面，三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额69.2万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额28.4万亿元，同比增长23.9%。保障性安居工程贷款余额6.5万亿元。
保险业方面，今年前三季度，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。赔款与给付支出1.4万亿元，同比增长20.1%。新增保单件数537亿件，同比增长39.2%。（记者 李延霞）
(责编：白宇、牛镛)
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