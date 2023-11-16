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优化产业模式 铺就农民致富路

黄盛
2023年11月16日10:53 | 来源：人民网
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优化产业结构是加强农业基础地位，推进农业和农村经济结构调整的重要一环。

收割、称重、捆扎、装车……眼下正值菠菜收获的季节，山东省鄄城县董口镇金庄村180亩菠菜喜获丰收。放眼望去，100余名工人正在田间紧张有序地采收成熟的菠菜，一捆捆菠菜整齐地码放在货车上，整装待发，现场洋溢着一派丰收景象。

丰收的背后，是当地优化产业模式、调整农作物种植结构的实践。据当地种植户贾相增介绍，提高科学种田水平、优化土地利用率在过去一直是农民们的难题，如今通过县农业部门的因势利导，采取了三种三收的种植模式，每年收割一茬毛豆、两茬菠菜，每次至少能带动周边100多名村民就业，订单量大时可达到300多名，用工工人总工资达20余万元，进一步增加了周边村民的收入。

通过调整产业模式增加农民收入的创新，在浙江省温州市鹿城区双屿街道也进行了实践。双屿街道双岙村党总支书记郑伟洛介绍说，为优化原有的产业模式，当地以党建为引领，以统战为特色，打造“中心村+周边企业”共建模式促进区域经济高质量发展。2020年，双岙村还同浙江企业签约，引入高规模女鞋产业园，并推动女鞋产业园稳步快速发展，村集体经济大幅增长。

双屿街道党工委委员林其孟表示，双岙村的邻村也搭上了致富“顺风车”，不少村民通过加入鞋类生产加工及线上线下销售队伍，实现了家门口就业，人均年增收3万多元。

业内人士对此表示，乡村要振兴，产业是基础。但我国地域广阔、地貌多元、气候多样，各地产业基础与产业类型差异较大，因此在全面推进乡村振兴战略时，需要各地因地制宜，科学谋划发展路径，优化产业结构，探索更多适合本地乡村发展的特色项目，拓宽农民致富增收渠道，打造产业振兴、乡村振兴的新引擎。

农业农村部相关负责人前不久在2023年前三季度农业农村经济运行情况新闻发布会上也介绍说，下一步，农业农村部将强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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