国家发展改革委：做好明年政策靠前发力的各项准备工作
2023年11月16日15:27 | 来源：新华网
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新华社北京11月16日电（陈炜伟、姜子琳）国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超16日介绍，国家发展改革委将统筹做好今明两年宏观政策的有效衔接，做好明年政策靠前发力的各项准备工作，注重政策的组合性、协同性、精准性，确保明年经济开好局、起好步。
李超在国家发展改革委16日举行的新闻发布会上介绍，要持续做好新出台政策与宏观政策取向一致性评估，强化各类政策协调配合。同时，做好“十四五”规划实施中期评估工作，强化对“十四五”后半程经济社会发展的引导作用。
“10月份以来，经济总体保持回升向好态势。”李超表示，国家发展改革委将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，精准有效实施宏观调控，推动新增发1万亿元国债等已出台宏观政策持续落地见效，加强政策预研储备，推动经济在质的有效提升和量的合理增长基础上实现高质量发展。
李超介绍，要持续扩大国内需求。大力推动在城市社区中嵌入养老、托育等服务设施。加快组织实施新增发1万亿元国债项目建设，尽早形成实物工作量。强化重点民间投资项目要素保障，滚动向民间资本推介项目。要持续支持企业高质量发展，落实促进民营经济发展壮大各项举措。要持续做好岁末年初民生保障工作。做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作。加强迎峰度冬煤电油气运保障，确保群众安全温暖过冬。突出抓好重点地区灾后恢复重建。
(责编：牛镛、白宇)
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