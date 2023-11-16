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培育服务业竞争新优势 专家：主动有序扩大开放

2023年11月16日17:39 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者许维娜）近年来，我国服务业规模持续扩张，外资准入负面清单持续缩减，自由贸易试验区建设和服务业扩大开放综合试点深入推进。前三季度，全国新设立外商投资企业37814家，同比增长32.4%；实际使用外资金额9199.7亿元，同比下降8.4%。

“目前，我国正依托各类平台载体，不断推动服务业自主开放，持续推出各项开放创新举措，服务业对外开放水平明显提升。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员聂平香表示，通过积极探索服务业要素型开放与制度型开放双轮驱动，从制度层面和重点领域持续发力，推动开放水平的逐步深入，带动我国服务业和服务贸易国际竞争力不断提升。

服务业开放取得显著成效的背后，离不开中国服务业对外开放平台持续拓展的努力。为此，聂平香进一步阐释，一是自贸试验区依托外资准入负面清单加大推进服务业对外开放；二是海南自由贸易港着力推进服务领域全方位开放；三是服务业扩大开放综合试点不断扩围。

“我国通过积极主动对外签署高标准自贸协定，加快服务领域国际高标准规则的对接。”聂平香指出，截至2023年9月底，我国已与28个国家和地区签署21个自贸协定。在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中，我国服务业开放部门在入世承诺100个部门的基础上，新增研发、管理咨询、空运等22个部门，并在金融、法律、建筑、海运等37个部门有深化开放承诺。

此外，聂平香还表示，服务业开放水平的提升推动了高质量服务业外资的进入。同时，服务业开放也带动了国际合作不断深化。

服务业作为我国对外开放的重要内容，是构建新发展格局、扩大高水平对外开放的重要着力点。在这一背景下，聂平香建议从以下三个方面着手：

一是应进一步放宽服务领域外资准入限制。合理缩减外资准入负面清单，分类放宽准入，推动科技服务、商务服务、旅游等领域开放举措全面落地，持续深化增值电信、教育等领域开放，依法有序推进自然垄断领域和医疗、法律等特定领域开放。

二是依托载体平台稳步推进制度型开放。加快推动RCEP高标准规则落地实施，围绕电信、物流运输、金融、旅游、科技等重点领域，进一步提升制度型开放水平。同时针对更高标准的国民待遇、市场准入等，改革创新监管模式，提升地方政府部门的风险管控能力。

三是深化服务业国际合作与交流。加强与有关国际组织、共建国家政府、行业协会和企业在服务业和服务贸易领域的多层次、多渠道合作。鼓励服务业企业通过海外并购、设立分支机构等方式在全球范围配置资源、拓展市场。（实习生王涵对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)
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