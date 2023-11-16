新华社北京11月16日电（记者谢希瑶、陈炜伟）“尽快推出第七批投资规模大、技术先进、带动作用强的标志性重大外资项目”“常态化推进外资领域法治建设”……11月16日，国家发展改革委和商务部分别举行新闻发布会，释放出加大力度吸引和利用外资的积极信号。

在国家发展改革委当日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，国家发展改革委将在现有政策基础上，加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，提高外商投资自由化水平，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作。

在放宽外资准入方面，李超说，我们将会同有关部门推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步推进服务业领域扩大开放。在重大外资项目保障方面，将会同各地健全外资项目储备和服务机制，协同联动实行全流程服务；尽快推出第七批投资规模大、技术先进、带动作用强的标志性重大外资项目。

近日，商务部组织对含有内外资不合理差别待遇内容的规定及措施进行专项清理。在商务部当日举行的新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，商务部组织这次专项清理，进一步排查可能存在的歧视外资企业的规定和措施。目的是为外资企业营造更加公平的市场竞争环境，稳定外商在华长期投资的预期和信心，更加积极有效利用外资服务构建新发展格局。

何亚东说，欢迎社会各界通过外资企业问题诉求收集办理系统或其他渠道向商务部提供线索、反映问题，商务部将及时与相关地区、部门对接，推动后续工作，保障企业公平参与市场竞争。下一步，商务部将严格落实外商投资法，常态化推进外资领域法治建设，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

(责编：牛镛、白宇)

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