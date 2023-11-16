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融入新格局，汇聚高质量发展合力——2023两岸企业家峰会年会综述

2023年11月16日20:18 | 来源：新华网
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　　新华社南京11月16日电 题：融入新格局，汇聚高质量发展合力——2023两岸企业家峰会年会综述

　　新华社记者陆华东、赵博、何磊静

　　南京，扬子江畔。初冬时节，2023两岸企业家峰会10周年年会如约登场，讨论热烈，收获满满。

　　两岸企业家峰会发端于南京，是具有重要影响力凝聚力的两岸企业界高端交流合作平台。本届年会主题为“新格局中融合发展和高质量发展”，约800位两岸各界嘉宾与会。两天交流探讨，与会人士汇聚共识：新格局蕴含新机遇，两岸融合发展和携手高质量发展大有可为。

　　传统领域“升级攀高”，“新赛道”上寻新机

　　对于本届年会主题，恒驰环保设备（南京）有限公司业务副总经理萧凯嘉感触颇深。他告诉记者，2001年他的父亲刚到大陆创业时，客户主要是当地台企，营业额只有几百万元。2012年以来，大陆提出新发展理念，环保产业迎来发展“风口”，企业迎来腾飞机遇。

　　“2022年，公司营收超2亿元，近两年营收年增速超20%。如今，我们的大陆客户越来越多，涉及光伏、化工等行业。”萧凯嘉说。

　　上世纪90年代，台企“大茂车灯”追随摩托车厂商来到江苏常州，发现市场遇冷后迅速转型做汽车车灯配套，一跃成为全球汽车车灯领域一流供货商。近年来，这家台企又“嗅到”大陆新能源汽车发展商机，改造新能源汽车配套产线，投建研发中心，如今近60%的销售额来自新能源领域。“我们果断‘拥抱’新能源车企，这一步走对了！”大茂伟瑞柯车灯有限公司高级项目总监朱建州说。

　　本届年会上，从主旨演讲、专题论坛到场外采访，这样的台企成长故事常被分享，各有各的精彩，呈现出两岸融合发展的生动场景。

　　与会嘉宾列举的统计数据，也不断彰显两岸融合发展的成色。10年来，两岸贸易总额接近翻倍，由2012年的1689亿美元增长到2022年的3196亿美元，实际使用台资累计增至720亿美元。

　　“台湾对外贸易约四成依靠大陆，两岸经贸往来非常重要。”台湾商业总会主席赖正镒连续10年参会，他坚信只有在两岸和平稳定发展的前提下，台湾才会有更好发展。

　　既深耕内销市场，也携手共拓海外市场

　　年会上，深化两岸经贸合作，协同参与全球价值链分工，共同应对国际贸易挑战，成为两岸与会人士的共识。

　　南京南特精密机械有限公司扎根大陆发展已近20年，与大陆快速发展的制造业共同成长，目前年整体营收超2亿元。总经理张育玮介绍，公司正与相关大陆企业和其他台企商量，把台企的外销经验与大陆企业的技术和成本优势相结合，共同开拓海外市场。

　　南京金箔控股集团有限责任公司董事局主席江楠认为，两岸携手可以为世界提供更好的产品。“台湾的文创设计好、海外行销经验丰富，我们希望能与台湾伙伴更紧密合作起来，打造可以跟世界级IP相合作的文创产品。”

　　“近年来，大陆加快构建新发展格局，致力于扩大内需，推动高质量发展、产业科技创新和供应链自主，带来了两岸企业携手合作、共创新局的契机。”峰会台湾方面理事长刘兆玄表示，台湾在5G通讯设备零组件、工业互联网、节能环保等方面具有竞争力。台商可与大陆企业深度合作，满足全球客户高品质、多样化的新需求。

　　峰会大陆方面理事长郭金龙指出，支持台企融入大陆内需市场，支持两岸企业携手拓展国际市场，推动两岸产业链供应链深度合作、融合发展，既有利于两岸企业共同应对外部环境深刻复杂变化，又有利于台企加快转型升级、共享发展红利。“这也是我们推进两岸经济合作制度化，打造两岸共同市场的积极举措。”

　　青年“接棒”，持续提升融合发展水平

　　本届年会，青年企业家报名踊跃。在14日的两岸青年企业家论坛上，约100名两岸嘉宾围绕“同心同梦同行 共享共创共赢”主题热烈讨论。大家纷纷表示，希望能在携手合作中实现互利共赢、共同发展、共创辉煌，提升中华民族经济在全球的竞争力。

　　谈及参加论坛的原因和感受，萧凯嘉直言是为了走出“舒适区”，希望接触到更多不同行业优秀企业家，求解公司未来发展新路。“希望类似的经贸交流活动可以经常举办，把大陆的好政策、好机遇及时传递到岛内，推动两岸产业合作更加紧密。”

　　“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。我们年轻一代既有活力与闯劲，也有做企业的务实与韧劲。祖国大陆为两岸青年建功立业、施展才华、实现理想，提供了广阔舞台。”创业台青、苏州淘憩贸易有限公司总经理杨雅雯说，两岸青年企业家应当勇于“接棒”、携手合作，努力提升两岸产业融合发展的层次和水平。

　　15日下午，在峰会8个产业合作推进小组召集人报告全年主要工作和明年的工作设想后，一批新成果现场发布。为进一步发挥常州新能源汽车产业集群示范作用，总结大会上，峰会理事会宣布在常州设立两岸新能源汽车产业融合发展示范基地，并授牌。

　　双方理事长共同建议：进一步深化两岸产业链供应链合作，并由双方组成工作小组协商制定方案，加以推进。

　　峰会台湾方面副理事长陈瑞隆表示，坚持“九二共识”，推动两岸关系和平发展是两岸企业界、两岸同胞的共同责任和使命。“让我们携手同心，为两岸关系和平发展、融合发展而共同努力！”（参与采写：陈圣炜）

(责编：牛镛、白宇)
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