新华社北京11月16日电 题：第二届数贸会哪些亮点值得期待？稳外贸如何再发力？商务部回应近期经贸热点

新华社记者谢希瑶、潘洁

第二届全球数字贸易博览会将于11月23日至27日在杭州举办，哪些亮点值得期待？10月我国外贸进出口增速转正，稳外贸如何再发力？商务部11月16日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

第二届数贸会不少亮点值得期待

“本届数贸会聚焦国际性、专业性、引领性，精心设计，全力筹备，目前已进入冲刺阶段。”商务部新闻发言人何亚东说，本届数贸会有不少亮点。

一是嘉宾客商国际化特色鲜明。已有68个国际组织和境外商协会、63个国家和地区的80位国际政要及驻华使节确认参会。800多家企业线下参展，综合馆的境外展位占比达50%以上。近1.5万家专业采购商注册报名，其中境外采购商超过1700家。

二是展览内容数字化特点凸显。展会面积10万平方米，其中特装展台面积占比94%。综合馆的中国展区将展示世界领先的脑机接口技术和数实融合沙盘；前沿趋势馆将首次汇聚全球50个大模型，展示在教育、医疗、办公、汽车、人机交互等领域的前沿应用；丝路电商馆将全产业链展示电商平台、跨境物流、移动支付、云服务等电商创新模式；还将启用数字新闻官，展览期间24小时不间断播报展会新闻。

三是论坛活动专业化特征突出。本届数贸会将举办开幕式暨主论坛、10场重点主题论坛和超百场重点配套活动，500多名国内外专家学者将在论坛上交流研讨，将发布《中国数字贸易发展报告》等110余项重点成果。同时，还有100余项数字贸易领域最前沿的技术产品和服务“首发、首秀、首展”。

商务部将抓好“三个提升”推动外贸促稳提质

10月我国外贸月度、累计增速双双转正。何亚东说，今年以来，我国外贸顶住压力，展现出较强韧性，总体好于预期。四季度通常是外贸旺季，商务部将抓好“三个提升”，进一步推动外贸促稳提质。

一是提升企业拓市场服务力度。充分发挥展会平台的贸易促进作用，加大对企业参加境内外展会的支持。便利跨境商务人员往来，保障外贸货物高效畅通运输。

二是提升外贸创新发展水平。推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策。开展跨境电商综试区考核评估，充分发挥优秀跨境电商综试区的示范引领作用。

三是提升外贸金融服务水平。推动加大进出口信贷支持，促进银企精准对接，加大对中小微外贸企业支持力度。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，为企业开拓市场保驾护航。

商务部将常态化推进外资领域法治建设

近日，商务部组织对含有内外资不合理差别待遇内容的规定及措施进行专项清理。何亚东表示，商务部组织这次专项清理，进一步排查可能存在的歧视外资企业的规定和措施。目的是为外资企业营造更加公平的市场竞争环境，稳定外商在华长期投资的预期和信心，更加积极有效利用外资服务构建新发展格局。

何亚东说，欢迎社会各界通过外资企业问题诉求收集办理系统或其他渠道向商务部提供线索、反映问题，商务部将及时与相关地区、部门对接，推动后续工作，保障企业公平参与市场竞争。下一步，商务部将严格落实外商投资法，常态化推进外资领域法治建设，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

(责编：牛镛、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经