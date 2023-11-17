11月16日，由国家能源集团和中国外文局主办的“世界青年能源行”活动启动仪式在京举行。

本次“世界青年能源行”活动以“清洁能源、绿色发展、美好生活”为主题，邀请来自五大洲、十二个国家的十六位国际青年走进国家能源集团所属企业参访，亲身感受绿色国能、创新国能、智慧国能、美丽国能的风采，感受中国现代化能源体系建设和绿色低碳发展实践，为推动能源高质量发展、扩大全球绿色版图贡献青春智慧和力量。

活动中，来自国家能源集团所属龙源电力、国华投资、国电电力及准能集团的四位青年代表分别介绍了各自企业在南非、希腊、印度尼西亚的海外项目以及国内绿色矿山建设情况，向国际青年展示集团在绿色低碳发展、能源保供与科技创新、社会责任等方面的突出成果，以生动鲜活的故事讲述中国式现代化能源行业高质量发展故事。

参加活动的国际青年围绕讲演内容、能源行业发展以及此次活动，分享了自己的感想与故事。参会青年表示对中国能源的绿色发展有了更直观的认识，中国不仅坚持自身低碳发展，也在通过科技创新等方式，积极为世界可持续发展作出贡献。

据悉，11月17日至19日，参加本次“世界青年能源行”活动的16位国际青年还将走进国家能源集团江苏泰州电厂和龙源如东潮间带示范风电场，参访亚洲最大规模燃煤电厂二氧化碳捕集利用封存项目（CCUS）和国内首座潮间带试验风电场，感受清洁能源的魅力，并开展互动交流研讨。

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经