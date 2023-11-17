人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国规模以上医药工业企业超过1万家

2023年11月17日12:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月17日电（记者张辛欣、王悦阳）截至目前，我国规模以上医药工业企业超过1万家，合计增加值占全部工业增加值比重约4%，在研新药数量跃居全球第二位，医药供应保障能力不断提升。在17日召开的2023中国医药工业发展大会上，工业和信息化部发布了相关数据。

　　医药工业包括化学药制剂、原料药、中成药、医疗器械等，关系国计民生、经济发展。我国加大力度推进医药工业发展，不断完善政策体系，推动医药工业一批龙头企业规模壮大、创新能力不断提升。工业和信息化部数据显示，“十四五”以来，全行业研发投入年均增长超20%，创新药、高端医疗器械等领域创新成果不断涌现。

　　工业和信息化部部长金壮龙在会上说，工业和信息化部将加快构建现代医药工业体系，全面提升供应保障水平。

　　在产品研发和产业化方面，围绕化学药、中药、生物药、医药器械，深入实施医药创新产品产业化工程和医药产业化技术攻关工程，加快新产品产业化市场化步伐，推动创新产品尽早上市。

　　在推动全产业链优化升级方面，巩固提升原料药制造优势，发展壮大抗体药物、新型疫苗等生物药产业，促进产业加快向价值链高端延伸。发挥龙头企业引领带动作用，培育更多专精特新中小企业，打造一批创新高地和高水平产业集聚区。

　　在增强重点产品保障能力方面，加强重点产品生产能力建设，完善医药储备体系。以基本药物、儿童药品、急抢救药品等为重点，支持发展药品供应保障联合体。

　　在推进高水平开放合作方面，鼓励跨国公司在华设立研发中心和创新药生产基地，支持国内企业通过合作开发、技术许可等方式引进国外先进技术和产品。开拓全球市场，鼓励企业开展国际认证，加快疫苗、创新药、高端制剂和医疗器械“走出去”步伐，积极参与国际产业分工合作。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升服务实体经济质效 金融监管总局完善信托公司监管评级规则
　　人民网北京11月17日电 （记者杜燕飞）为优化信托公司监管评级体系，加强信托公司差异化监管，国家金融监督管理总局近日印发《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》将信托公司监管评级结果分为6个级别，同时借鉴了系统重要性金融机构评价方法，建立信托公司系统性影响评估机制，对具有系统性影响的信托公司，采取差异化分类监管措施，以进一步维护金融稳定。…
一图读懂 | 打造新优势 加快形成新质生产力
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部