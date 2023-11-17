新华社北京11月17日电（记者张辛欣、王悦阳）截至目前，我国规模以上医药工业企业超过1万家，合计增加值占全部工业增加值比重约4%，在研新药数量跃居全球第二位，医药供应保障能力不断提升。在17日召开的2023中国医药工业发展大会上，工业和信息化部发布了相关数据。

医药工业包括化学药制剂、原料药、中成药、医疗器械等，关系国计民生、经济发展。我国加大力度推进医药工业发展，不断完善政策体系，推动医药工业一批龙头企业规模壮大、创新能力不断提升。工业和信息化部数据显示，“十四五”以来，全行业研发投入年均增长超20%，创新药、高端医疗器械等领域创新成果不断涌现。

工业和信息化部部长金壮龙在会上说，工业和信息化部将加快构建现代医药工业体系，全面提升供应保障水平。

在产品研发和产业化方面，围绕化学药、中药、生物药、医药器械，深入实施医药创新产品产业化工程和医药产业化技术攻关工程，加快新产品产业化市场化步伐，推动创新产品尽早上市。

在推动全产业链优化升级方面，巩固提升原料药制造优势，发展壮大抗体药物、新型疫苗等生物药产业，促进产业加快向价值链高端延伸。发挥龙头企业引领带动作用，培育更多专精特新中小企业，打造一批创新高地和高水平产业集聚区。

在增强重点产品保障能力方面，加强重点产品生产能力建设，完善医药储备体系。以基本药物、儿童药品、急抢救药品等为重点，支持发展药品供应保障联合体。

在推进高水平开放合作方面，鼓励跨国公司在华设立研发中心和创新药生产基地，支持国内企业通过合作开发、技术许可等方式引进国外先进技术和产品。开拓全球市场，鼓励企业开展国际认证，加快疫苗、创新药、高端制剂和医疗器械“走出去”步伐，积极参与国际产业分工合作。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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