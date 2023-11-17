人民网北京11月17日电 （记者孙博洋）合计展览面积达26万平米，参展商达7500家，汇集近25万专业人士……在16日举行的2024西雅展启动发布会上，主办方透露，SIAL西雅国际食品展将于2024年5月28至30日和9月2至4日分别在上海和深圳举行。

中华全国供销合作总社原党组成员副理事长于培顺表示，中国市场规模庞大、创新活力强、产业供应链完整、优惠政策多，越来越多的外资企业看好中国发展前景，愿意在华长期投资发展。“高度重视中国市场”成为许多跨国公司高管来华考察后的重要决策。

他表示，期待中外企业通过参加SIAL西雅展这样的展会，推广国内的地标品牌，激发国内市场需求潜力，为企业提供高质量交流合作平台，以更高的水平和开放姿态参与到国际市场的合作中，让世界更加了解中国。

中国商业联合会党委副书记、执行会长王民表示，作为SIAL西雅展（上海）的主办方之一，2024年仍将发挥中国商业联合会在流通领域的平台优势，与SIAL西雅展一起持续助力中国食饮行业高质高效发展。

业内人士认为，随着第六届进博会的成功召开，“投资中国”作为一个高频词被屡次提及，全球经济体对于中国市场及其增长前景有着坚定信心。在这一过程中，SIAL西雅展得以在最大程度上发挥中国本土资源优势，并结合其国际化属性，以平台之力助推全球食品和饮料行业的贸易往来。

(责编：王连香、吕骞)

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