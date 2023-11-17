新华社深圳11月17日电（记者王丰）中国知识产权研究会16日在深圳市发布的《下一代互联网关键技术专利分析》（以下简称《分析》）显示，过去十年，全球下一代互联网技术专利申请量累计约417万件，其中我国申请量累计约171万件，约占总数的41%。

《分析》称，当前互联网正处于代际变革时期，下一代互联网技术正在加速赋能传统制造业，为实体经济发展注入强劲动能。该《分析》在当日举办的“2023企业科技创新发展论坛”上发布，数据显示，2013年至2021年期间，在下一代互联网关键技术相关领域，我国年均专利申请量增长率达到25.11%，为全球年均增长率两倍以上。腾讯、华为、创新先进等三家中国企业进入相关领域有效专利数量排名前十榜单。

“下一代互联网技术不再是一个简单的信息传递平台，而是新一代智能技术的结合体，是数字经济的重要基础设施。”香港中文大学（深圳）数据科学学院执行院长李海洲在论坛上表示，产业互联网将为工业、制造、物流、医疗等产业的数字化提供新动力，是下一代互联网技术的重点。

《分析》指出，经过长期发展，我国实体经济为数字经济提供了多元的、“脱虚向实”的应用场景，进而促使下一代互联网技术持续迭代升级。

“不断做强做优做大我国数字经济，推动我国经济实现高质量发展，迫切需要加快下一代互联网技术创新迭代。”中国知识产权研究会副理事长谢小勇说，互联网平台公司应更加聚焦产业互联网的技术创新和专利布局，实现消费互联网和产业互联网的同步发展。

(责编：牛镛、白宇)

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