新华社北京11月17日电（记者王悦阳、张辛欣）记者17日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

根据通知，在智能网联汽车道路测试与示范应用基础上，工业和信息化部等四部门遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求。

通知中提到的智能网联汽车搭载的自动驾驶功能，是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）定义的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能。

工业和信息化部有关负责人表示，将通过开展试点，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。

(责编：牛镛、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经