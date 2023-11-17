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业界：大力推进新型工业化 加快建设制造强国

2023年11月17日18:08 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电 （记者乔雪峰）当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国制造业正经历强基础、补短板、扬优势、加快转型升级，实现高质量发展的关键期。

“我国已进入工业化后期，处于正面挑战发达工业国优势产业的深度追赶历史阶段，也是我国工业化进程中的深水区、攻坚期。”11月16日，中国信息通信研究院政策与经济研究所所长、工信智库联盟秘书处辛勇飞在百万庄论坛：机工智库发布会（2023）上指出，从根本上看，抓新工业革命机遇、推进新型工业化，是我国的战略选择，也是必由之路。一方面，要在数字化和绿色化两个最大技术变量的全球竞争中实现领先；另一方面，要在自主创新这个根本动力上取得突破。

机械工业信息研究院党委副书记、纪委书记周宝东指出，面对新的战略机遇与严峻挑战，我国制造业如何深刻把握新时代新征程，强化以科技创新为引领，大力推进新型工业化，加快建设制造强国成为新形势下寻求破局的关键议题。

机工智库研究员赵秋艳指出，当前，全球制造业正从过去的效率优先转向安全优先，伴随着全球规则重塑、供应链重构、新兴技术重新界定，中国制造在贸易与技术层面面临的不确定因素加大。

机械工业信息研究院先进制造发展研究所所长陈琛指出，制造业是实体经济中最重要最基础的部分，也是一个国家一座城市保持竞争力的关键所在。过去10年，中国制造业规模达到了全世界制造业规模的30%，部分行业竞争力已在全球实现领先，涌现一批龙头企业和标志性产品。“当前，我国制造业面临的形势日益复杂多变，既面临来自全球产业链供应链安全的风险挑战，也迎来全球价值分配体系在动荡中重构的战略机遇，产业竞争力持续增强，中国正在成为全球价值链的重要组成。”

(责编：乔业琼、吕骞)
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