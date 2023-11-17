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中国科学院地球系统模式最新版发布

2023年11月17日22:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月17日电（记者张泉）17日，中国科学院地球系统模式CAS-ESM2.0在京发布。CAS-ESM2.0可通过“数值模拟”，探索气候与环境演变规律，预测地球系统未来变化，为防灾减灾及应对全球气候变化提供决策依据和科技支撑。

中国科学院地球系统模式CAS-ESM2.0发布现场。（中国科学院大气物理研究所供图）

中国科学院地球系统模式CAS-ESM2.0发布现场。（中国科学院大气物理研究所供图）

　　“地球系统模式是一种高度复杂的综合性数值模拟工具，是基于地球各圈层中的物理、化学和生物过程，及各圈层之间的物质、能量交换规律建立的数学模型，被称为地球系统科学研究的‘实验室’。”CAS-ESM技术负责人、中国科学院大气物理研究所正高级工程师张贺说。

　　CAS-ESM2.0由中国科学院大气物理研究所牵头研发，是国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”的核心软件组成部分，总计约270万行地球系统模拟程序代码，包含完整的气候系统和生态环境系统分量，集成了大气环流、海洋环流、陆面过程、海冰、气溶胶和大气化学、植被动力学、陆地生物地球化学、海洋生物地球化学等8个分系统模式。

　　与2015年正式发布的CAS-ESM1.0相比，CAS-ESM2.0对当代气候具有更好的模拟能力，还可追踪计算大气二氧化碳的时空变化，并准确再现大气二氧化碳浓度的历史增加趋势和季节性变化。

　　中国科学院大气物理研究所还宣布开放CAS-ESM2.0的源代码。“我们希望通过CAS-ESM2.0代码开源，为地球系统科学研究提供一个协同开发的实验平台，助力提升相关研究水平。同时，为国家或地区的天气-气候-环境预测提供支撑，满足防灾减灾、生态环境治理等需求。”张贺说。

(责编：牛镛、白宇)
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