当地时间11月16日上午，国家主席习近平向在旧金山举行的亚太经合组织工商领导人峰会发表题为《同心协力 共迎挑战 谱写亚太合作新篇章》的书面演讲，指出我们要秉持亚太经合组织初心，牢记历史赋予我们的使命，推动亚太合作再出发。接受本报采访的各界人士表示，中国对亚太合作的主张与行动为促进地区发展繁荣发挥重要作用，彰显中国坚定不移推动构建亚太命运共同体、以自身高质量发展造福亚太的大国担当。

“在亚太经济合作中，中国一直发挥着‘推进器’作用”

“开放包容是亚太合作的主旋律”“共同发展是亚太合作的总目标”“求同存异是亚太合作的好做法”，习近平主席关于亚太合作非凡历程的深刻总结，启迪人们对亚太合作进行新的深入思考。

亚太经合组织工商咨询理事会秘书处执行主任、菲律宾太平洋经济合作全国委员会主席安东尼奥·巴西利奥参加了去年在曼谷和此次在旧金山举行的亚太经合组织工商领导人峰会。他对本报记者表示：“习近平主席的书面演讲内容丰富，备受瞩目。在亚太经济合作中，中国一直发挥着‘推进器’作用，有利于推动亚太持续发展繁荣。中国是亚太地区绝大多数经济体的最大贸易伙伴，中国经济韧性强、潜力大、活力足，在亚太经济发展中具有举足轻重的作用。”

“开放包容、共同发展、求同存异，这是亚太经济合作取得成功的宝贵经验。”秘鲁外贸协会公共事务部经理卢西亚诺·帕雷德斯表示，在全球地缘政治紧张、经济复苏乏力之际，习近平主席的书面演讲呼吁弘扬和而不同、和衷共济的伙伴精神，这对推动世界经济复苏至关重要。亚太不能也不应该沦为地缘博弈的角斗场，这对任何国家都没有益处。中国推动各方携手构建亚太命运共同体具有重要意义。

中国贸促会会长任鸿斌表示，习近平主席在书面演讲中阐释打造合作共赢的开放型亚太经济的中国主张，充分体现了中国坚定推进高水平对外开放、促进亚太区域经济一体化、推动经济全球化健康发展的责任担当。中国贸促会第一时间组织中国企业家代表团学习习近平主席的书面演讲，特别是对工商界提出的殷切希望。大家表示，将积极发挥中国工商界作用，为促进亚太和世界经济发展繁荣贡献力量。

“习近平主席的书面演讲系统总结了过去30年亚太合作的深刻启示，为今后30年推动亚太合作再出发指明了方向。”中国银行董事长葛海蛟表示，金融是现代经济的核心，是推动区域乃至全球经济合作的重要力量。中国银行长期深耕亚太，不断拓展金融服务的深度与广度，积极推动多双边经贸交流和互利合作。

“只有团结合作才能实现真正的发展，才能维护地区繁荣稳定”

“10年前，我提出推动构建人类命运共同体的理念。亚太经合组织制定的布特拉加亚愿景，明确提出2040年建成亚太共同体，为亚太合作指明了方向。近年来，针对全球迫切需要，我又提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，旨在推动各方携手应对各种全球性挑战、促进全球共同发展、增进全人类福祉。”习近平主席指出，中方愿同亚太各方一道，推进落实这些倡议，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

哥伦比亚资深媒体人安东尼奥·贝尔穆德斯告诉本报记者，习近平主席书面演讲中有关“坚定不移推进高质量发展”“坚定不移推进高水平对外开放”等论述令人印象深刻。他表示，亚太地区是全球经济最具活力的增长带，中国不断推进高水平对外开放，同各方推进高质量共建“一带一路”。拉美地区国家同中国进一步深化合作，实现互利共赢。

美国复兴分析公司首席执行官琼乔尔·古普塔表示：“历史和现实反复证明，只有团结合作才能实现真正的发展，才能维护地区繁荣稳定。中国是世界经济增长的重要引擎，中国坚定不移扩大开放，让各国企业共享发展机遇。”

隆基绿能创始人、总裁李振国对习近平主席书面演讲中提到的中国“经济增长的含金量更高、绿色成色更浓”深有感触。他表示，绿色发展是本次亚太经合组织会议的重要议题之一，在当前全球能源和气候双重危机下，中国积极践行新发展理念，不断推动绿色发展，具有更加突出的意义。中国新能源企业通过技术创新降本增效，为全球能源转型以及人类可持续发展作出重要贡献。

“亚太是全球最具增长活力和发展潜力的地区，中方提出构建亚太命运共同体等主张，符合各方期待。”泰国贸易院副主席陈卓绵表示，10年来，中国提出的共建“一带一路”倡议合作项目遍布全球，惠及世界，中国同各方的基础设施、科技创新等合作蓬勃开展，为各方特别是发展中国家带来更多发展希望。

“中国愿与各方共享机遇、共谋发展的大国担当”

今年以来，中国经济持续回升向好，增速在全球主要经济体中保持领先，高质量发展扎实推进。习近平主席指出，我们有信心、更有能力实现长期稳定发展，并不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。

“习近平主席的书面演讲传递出明确且清晰的信号：中国将坚定不移扩大对外开放，继续同亚太及世界分享中国发展机遇。”美国安博公司联合创始人、全球董事长兼首席执行官何慕德表示，“习近平主席提出的中国主张和举措，增强了我们在中国市场扩大投资的信心。”

“30年来，亚太经合组织成为亚太地区重要经济合作平台，在支持多边贸易体制、推动构建开放型亚太经济等方面发挥重要作用。中国积极倡导亚太地区团结合作，以自身发展回馈亚太、造福亚太。”智利伯士合规审查公司总裁苏珊娜·塞拉表示，中国式现代化以人民为中心，强调走和平发展道路、人与自然和谐共生等，为拉美地区国家发展提供了有益借鉴。

“习近平主席在书面演讲中指出要着眼长远、把握机遇、乘势而上，推进数字化、智能化、绿色化转型发展。这让我们进一步坚定绿色发展的信心。”中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良表示，中国能建将充分发挥在绿色低碳领域的全产业链一体化优势，全面融入全球绿色低碳合作新格局，积极推动绿色“一带一路”建设。

“习近平主席的书面演讲向世界再次展现中国愿与各方共享机遇、共谋发展的大国担当，体现了中国以实际行动推动构建人类命运共同体。”中国科学院曼谷创新合作中心前主任姜标表示，近年来，中国进一步优化经济结构，加快实施创新驱动发展战略，推动产业向中高端迈进，给亚太地区各方带来更多发展机遇。

欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯表示，中国坚持和平发展，坚持开放包容，这有利于维护亚太地区产业链供应链稳定畅通，促进亚太经济复苏，实现亚太地区长久繁荣稳定。“各方积极参与中国式现代化进程，将共享中国高质量发展带来的巨大机遇。”

（本报旧金山、罗马、北京11月17日电 记者张博岚、牟宗琮、任彦、陈一鸣、李志伟、张梦旭、张朋辉、陈尚文、杨一、时元皓、谢亚宏、赵益普，人民网记者邓圩对本文亦有贡献）

(责编：王连香、杨迪)

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