新华社北京11月17日电 11月17日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示。批示指出：农田建设是全方位夯实粮食安全根基的关键举措。近年来，各地区各有关部门共同努力，农田水利工作扎实推进，高标准农田建设稳步加快，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给发挥了重要作用。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示和党中央决策部署，全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚持藏粮于地、藏粮于技，大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系，增强农业防灾抗灾减灾能力，充分调动农民群众和社会力量参与积极性，齐心协力完成好各项建设任务，不断提升耕地质量，为保障国家粮食安全、加快建设农业强国奠定坚实基础。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席会议并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李强总理要求，以更加有力的举措、更加有效的行动，扎实抓好农田水利和高标准农田建设，夯实保障国家粮食安全、加快建设农业强国的基础支撑。

刘国中强调，要按照逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的部署要求，实事求是确定建设范围和优先序，合理安排年度建设任务，发动村集体和农民参与建设管护，严把监管和验收质量关，确保建一亩成一亩。要加强灌区新建改造，抓好小型农田水利设施维修养护，大力发展节水灌溉。要统筹推进盐碱地综合改造利用，做好第三次全国土壤普查。要加快推进重大水利工程建设，完善流域防汛抗旱工程设施体系，抓紧修复灾毁水利设施。要持续抓好农村饮水安全，完善农村供水工程体系，确保老百姓喝上“放心水”。要健全组织发动、资金投入、运行管护、协作联动机制，保障农田水利各项建设任务落实落地。

刘国中强调，当前正值年末岁尾，要全面盘点落实今年农业农村发展各项任务，扎实推进冬春农业生产，抓好秋粮收购和“菜篮子”产品生产流通，保障好农村基本民生，科学谋划明年的农业农村工作。

(责编：王连香、杨迪)

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