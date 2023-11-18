本报记者 罗珊珊

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，外贸是连接国内国际双循环的关键枢纽，其发展态势备受关注。

今年以来，全球商品贸易出口走弱，主要贸易大国对外贸易均出现了负增长，我国外贸承压不小。据海关统计，前10个月，我国货物贸易进出口总值34.32万亿元，同比增速由前三季度微降0.2%转为增长0.03%，在全球贸易格局重大调整进入深水区的大背景下，表现出稳定和韧性。

外贸发展涉及生产、流通、消费等多个环节，折射出经济发展底色。看待外贸运行态势，既要关注眼前的数据，更要放在空间和历史的立体坐标系中，坚持全面看、辩证看、长远看。

判断外贸运行态势，要将其放在全球经济发展的横坐标中考量。外贸出口连接的是国际需求与国内供给，进口则连接国内需求与国际供给，一国外贸进出口表现离不开全球市场供需变化。当前，全球主要经济体出口、消费、投资三大需求持续低迷，新订单指数均处于较低水平，商品消费复苏相对缓慢，全球制造业采购经理指数已连续多月低于荣枯线。需求不振、贸易放缓是各个经济体面临的共同挑战，这必然对我国外贸造成影响。从发展的客观规律来看，外贸进出口增速随着国际市场供需变化上下波动是正常的，只要波动在正常范围，我们就应该保持平常心。

站在全球视野，更能清晰感受到我国外贸的发展韧性：世界贸易组织10月5日公布的全球贸易最新预测，将今年的货物贸易增长预期从先前的1.7%下调至0.8%，明显低于过去12年2.6%的平均水平。根据世界贸易组织公布的最新数据初步测算，前7个月，我国出口国际市场份额与去年同期基本持平。可以说，面对复杂严峻的外部环境，我国外贸国际竞争优势没有削弱，抗压抗逆能力稳固。

判断外贸运行态势，也要将其放在一国外贸发展的纵坐标中观察。既要看规模稳不稳，也要看质量高不高，更要看支撑外贸高质量发展的内生动力强不强。总的来说，今年以来，在世界经济复苏势头不稳的大环境下，我国外贸顶住压力，积极因素不断积蓄，外贸实现稳中提质、符合预期。

我国已经连续6年保持世界第一货物贸易国地位，2022年外贸规模已突破40万亿元。今年二、三季度，我国进出口总值均在10万亿元以上，保持历史较高水平。从月度看，10月当月进出口总值3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%，外贸运行呈现出积极向好的发展态势。

面对外需疲弱冲击，广大外贸主体积极应对国际需求变化，加大研发投入、整合产业资源，外贸发展的内生动力不断增强。前10个月，我国外贸出口同比增长0.4%，其中机电产品出口比重近六成。海关贸易景气统计调查结果显示，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升。

判断外贸运行态势，更要将其放在高质量发展的未来坐标中来评价。当前，我国外贸发展已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，面对新阶段、新形势和新要求，广大外贸企业在结构优化、模式转变、动能转换上下功夫，加快培育外贸竞争新优势。

新产品优化外贸结构。产业基础是外贸发展的底层支撑。比如，近两年，我国外贸发展一大显著变化就是电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品出口表现十分亮眼。前三季度，我国“新三样”产品合计出口7989.9亿元，同比增长41.7%。

从服装、家具、家电等外贸出口“老三样”到以“高技术含量、高附加值、绿色低碳”为特点的“新三样”，外贸出口产品的结构变化，正是我国主动顺应高质量发展要求、推动产业转型升级的结果。依托完备的工业体系，在技术创新、产业应用和市场培育下，我国加快建设现代化产业体系，已经在不少新兴产业领域形成了完整高效、稳定安全的产业链供应链。

新业态释放外贸活力。一把智能测距仪年成交金额超60万美元，一根钓鱼线卖到了全球200多个国家及地区，一台投影仪从零开始到年出口额4000万元……在跨境电商平台上，一批中小微外贸企业勇闯国际大市场，书写着自己的传奇故事。今年前三季度，我国跨境电商进出口1.7万亿元，同比增长14.4%。

从加工贸易到一般贸易，再到跨境电商贸易，随着我国资源利用效率不断提升，外贸开展的模式、业态更加丰富多元。特别是数字经济的蓬勃发展，推动外贸全流程各环节效率提升，提高了中小企业从事外贸进出口的便利性。目前，我国跨境电商主体超10万家，直播电商、社交电商、外贸综合服务平台等新模式不断涌现，外贸经营主体活力加快释放。

新市场增强外贸动能。中欧班列提质增效，西部陆海新通道加速建设，“硬联通”水平提升；《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）深入实施、“一带一路”高质量共建、中国—东盟自贸区3.0版谈判全面启动，“软联通”能力提高……我国在稳固与发达经济体经贸往来的同时，深入开拓发展中国家市场和东盟等区域性市场，贸易伙伴多元化为外贸增长增添了新动能。前10个月，我国与东盟贸易总值为5.23万亿元，同比增长0.9%，占我国外贸总值的15.2%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口15.96万亿元，同比增长3.2%。

前三季度，我国有进出口实绩的外贸企业增至59.7万家，其中2020年以来持续活跃的企业进出口值占整体的近八成。改革开放45年来，正是一家家企业勇立潮头、爬坡过坎，在世界市场的汪洋大海中经风雨、见世面，始终保持对市场的敏锐感知和敢拼敢闯的干劲，才书写下外贸乘风破浪、勇攀世界高峰的辉煌历程。

当前，世界进入新的动荡变革期，不确定、不稳定、难预料因素增多，稳外贸确实有压力、有起伏、有挑战，但越是风高浪急，越要保持战略定力。我国具有社会主义市场经济的体制优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势，只要我们坚定信心、奋勇向前，一定能继续书写外贸高质量发展的新篇章。

(责编：王连香、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经