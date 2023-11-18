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《全球价值链发展报告（2023）》发布 ：呈现全球价值链发展现状与最新趋势

2023年11月18日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：《全球价值链发展报告（2023）》发布 ：呈现全球价值链发展现状与最新趋势

百年大变局之下，如何构建更具韧性和可持续性的全球价值链？如何理解全球价值链重构之路？《全球价值链发展报告(2023)》16日发布，该报告力求客观、准确地呈现全球价值链的发展现状与最新趋势。

《全球价值链发展报告(2023)》是由对外经济贸易大学主导，联合亚洲开发银行(ADB)、日本贸易振兴机构亚洲经济研究所(IDE-JETRO)和世界贸易组织(WTO)共同发布的第四期全球价值链发展报告。报告围绕地缘政治对全球价值链的影响、中美贸易摩擦和新冠疫情对价值链的冲击、能源价值链和半导体价值链重构、绿色和可持续价值链的构建以及全球价值链与包容性发展等若干热点议题展开论述。

对外经济贸易大学赵忠秀校长表示，全球价值链对于推动全球经济增长与发展具有重要作用。它的存在和发展，的确可能因为短期不确定性加剧而遭遇挑战，也可能因气候、环境治理的改善等高水平发展目标而出现调整，但并不会发生根本性逆转。中国作为全球制造业的重要中心之一，在推动贸易自由化和全球经济一体化的过程中发挥了重要作用，也在危机时期对于维持全球经济稳定发挥了不可替代的作用。

亚洲开发银行(ADB)经济学家Mahinthan J. Mariasingham表示，随着各国的集体努力，全球价值链的发展趋势有所恢复；尤其是在区域层面上，价值链的参与达到了前所未有的高度。同时，从数据上，并没有发现任何全球生产回流的证据。

世界贸易组织(WTO)总干事Ngozi Okonjo-Iweala表示，报告深刻证明了贸易对于韧性、包容性以及可持续性的重要性，也表明了有许多方法可以改善多边贸易体系，未来仍有许多工作要做。报告为致力于推动国际合作的政策制定者提供了宝贵的资源。(刘育英)

(责编：王连香、杨迪)
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