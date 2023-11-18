新华社北京11月18日电（记者刘开雄）国家外汇管理局日前发布了《资本项目外汇业务指引（2023年版）（征求意见稿）》公开征求意见，旨在进一步优化资本项目外汇业务管理，精简业务流程，便利企业等主体办理资本项目外汇业务。

意见稿涉及进一步优化外汇业务管理，持续提升资本项目外汇业务便利度。例如，取消境外直接投资（ODI）前期费用限制，简化办理境外机构投资者（QFII/RQFII）资金汇出手续相关要求、明确多笔外债共用账户的相关要求，取消外债异地开户核准等。

（资料图，新华社发）

“我国已有超过90%的资本项目实现不同程度的开放，人民币资本项目可兑换取得积极进展。”国家外汇局相关负责人介绍。

目前，我国金融市场开放已涵盖股票、债券、商品期货等领域，沪深港通、债券通、互换通、“跨境理财通”试点、基金互认等投资渠道不断拓展，基本形成以合格机构投资者制度、互联互通机制和境外投资者直接入市为主的金融市场双向开放模式，一级市场开放水平日益提高，多数二级市场开放渠道已不存在汇兑限制。

来自国家外汇局的数据显示，截至2023年6月末，外资持有境内证券市值较2017年末增长1.8倍。

“我国金融服务业负面清单已基本清零，并实现了准入前国民待遇。”中银证券全球首席经济学家管涛认为，虽然当前我国金融交易开放仍然属于管道式开放，但已逐渐淡化了额度管理，主要的金融子市场都有外资进入渠道，使得资金流通更加便利，“我国金融交易开放时间不长，但开放成果依然很显著”。

推进境外上市、境外机构投资者投资境内证券市场等外汇管理法规修订，稳慎推进股权投资基金跨境投资试点……一系列工作正在稳步推进中。国家外汇局相关负责人介绍，下一步将稳步扩大金融领域制度型开放，着力提升资本项目开放的质量，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

该负责人还表示，将进一步强化开放监管能力建设，统筹金融开放和安全，进一步完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，严厉打击外汇违法违规活动，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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