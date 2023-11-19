新华社天津11月17日电（记者尹思源）第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育启动以来，天津市紧密结合实际，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施有机融合、一体推进，破难题、促发展，不断推动主题教育走深走实。

锚定“学思想”这一首要任务。第二批主题教育开展以来，天津市16个区级领导班子和1676个处级领导班子同步举办为期7天的主题教育读书班；处级以下党员依托“三会一课”、主题党日等载体，通过简便易行、务实管用的方式学思践悟。天津市加强分类指导，对倒班、轮班难以集中的职工党员，利用班组会等开办“微课堂”组织学习；对快递企业、平台企业党员，用好学习强国、共产党员网等学习平台，引导党员及时开展学习；为确保流动党员的学习效果，还采取寄、送学习材料等方式组织学习。

9月初，天津市河北区光复道街道党工委专门为辖区企业和社区送去主题教育学习材料。“两个多月来，党支部书记利用晨会时间带领大家学习，作为一名党员，我的使命感和责任感更强了。”街道辖区一处顺丰快递网点快递员郑国华说。

突出问题导向，扎实开展调查研究。天津市各区力求把情况摸清、把问题找准、把对策提实。津南区400多名处级领导干部深入一线开展调研，瞄准制约高质量发展的重点难点，查摆并直接推动解决城中村改造审批立项等问题204个。蓟州区聚焦加强党员干部队伍建设和推动高质量发展，查摆检视问题101个，并集中开展安全生产风险和事故隐患等8项专项整治。为解决好群众关心的“关键小事”，围绕教育、养老、就业等重点领域，河西区88个处级单位共查摆民计民生类问题1387个。

奔着问题去、盯着难题改、向着实效求。第二批主题教育开展以来，北辰区协调解决用工、审批等各类问题3000余个，保障科技创新、先进制造业等领域45个市级重点建设项目全部开工。滨海新区以“四下基层”为重要抓手，党员干部主动上门服务、精准排忧解难，已累计争取重点企业、重大项目政策支持76项。北辰区委组织部副部长祝国清说：“我们认真学习借鉴第一批主题教育成功经验，精心组织开展第二批主题教育，推动干事创业落实落地。”

近年来，我国新经济组织、新社会组织蓬勃发展，为经济社会发展贡献了巨大力量。天津现有各类新经济组织、新社会组织164.8万户。第二批主题教育开展以来，天津市、区、街镇三级包联领导共走访企业7265次，将民营经济活力不足等问题纳入主题教育专项整治。继6月中旬出台支持民营经济发展的“17条措施”后，天津市11月上旬出台《关于促进民营经济发展壮大的若干措施》，从7个方面提出29条具体举措，促进民营经济健康发展。

着力解决新就业群体急难愁盼问题，切实促进“两个健康”。在天津，快递员、网约车司机等新就业群体有130余万人。针对新就业群体以灵活就业为主、社会保障欠缺的实际，天津市健全相关合法权益保障和关心关爱机制，推动落实灵活就业人员社保政策，提供重病关爱、大病救助等服务；整合党群服务中心、“户外劳动者之家”等阵地资源，推出提供优惠午餐、电动车换电和便捷理疗等服务，不断提升新就业群体获得感、融入感。

下一步，天津市将继续坚持问题导向，进一步加强政治引领、主动联系服务、解决实际问题、狠抓工作落实，以推动高质量发展、保障改善民生的实际成效检验主题教育成果。

(责编：王震、陈键)

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