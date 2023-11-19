人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天津：破难题促发展扎实推进第二批主题教育

2023年11月19日08:18 | 来源：新华社
小字号

新华社天津11月17日电（记者尹思源）第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育启动以来，天津市紧密结合实际，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施有机融合、一体推进，破难题、促发展，不断推动主题教育走深走实。

锚定“学思想”这一首要任务。第二批主题教育开展以来，天津市16个区级领导班子和1676个处级领导班子同步举办为期7天的主题教育读书班；处级以下党员依托“三会一课”、主题党日等载体，通过简便易行、务实管用的方式学思践悟。天津市加强分类指导，对倒班、轮班难以集中的职工党员，利用班组会等开办“微课堂”组织学习；对快递企业、平台企业党员，用好学习强国、共产党员网等学习平台，引导党员及时开展学习；为确保流动党员的学习效果，还采取寄、送学习材料等方式组织学习。

9月初，天津市河北区光复道街道党工委专门为辖区企业和社区送去主题教育学习材料。“两个多月来，党支部书记利用晨会时间带领大家学习，作为一名党员，我的使命感和责任感更强了。”街道辖区一处顺丰快递网点快递员郑国华说。

突出问题导向，扎实开展调查研究。天津市各区力求把情况摸清、把问题找准、把对策提实。津南区400多名处级领导干部深入一线开展调研，瞄准制约高质量发展的重点难点，查摆并直接推动解决城中村改造审批立项等问题204个。蓟州区聚焦加强党员干部队伍建设和推动高质量发展，查摆检视问题101个，并集中开展安全生产风险和事故隐患等8项专项整治。为解决好群众关心的“关键小事”，围绕教育、养老、就业等重点领域，河西区88个处级单位共查摆民计民生类问题1387个。

奔着问题去、盯着难题改、向着实效求。第二批主题教育开展以来，北辰区协调解决用工、审批等各类问题3000余个，保障科技创新、先进制造业等领域45个市级重点建设项目全部开工。滨海新区以“四下基层”为重要抓手，党员干部主动上门服务、精准排忧解难，已累计争取重点企业、重大项目政策支持76项。北辰区委组织部副部长祝国清说：“我们认真学习借鉴第一批主题教育成功经验，精心组织开展第二批主题教育，推动干事创业落实落地。”

近年来，我国新经济组织、新社会组织蓬勃发展，为经济社会发展贡献了巨大力量。天津现有各类新经济组织、新社会组织164.8万户。第二批主题教育开展以来，天津市、区、街镇三级包联领导共走访企业7265次，将民营经济活力不足等问题纳入主题教育专项整治。继6月中旬出台支持民营经济发展的“17条措施”后，天津市11月上旬出台《关于促进民营经济发展壮大的若干措施》，从7个方面提出29条具体举措，促进民营经济健康发展。

着力解决新就业群体急难愁盼问题，切实促进“两个健康”。在天津，快递员、网约车司机等新就业群体有130余万人。针对新就业群体以灵活就业为主、社会保障欠缺的实际，天津市健全相关合法权益保障和关心关爱机制，推动落实灵活就业人员社保政策，提供重病关爱、大病救助等服务；整合党群服务中心、“户外劳动者之家”等阵地资源，推出提供优惠午餐、电动车换电和便捷理疗等服务，不断提升新就业群体获得感、融入感。

下一步，天津市将继续坚持问题导向，进一步加强政治引领、主动联系服务、解决实际问题、狠抓工作落实，以推动高质量发展、保障改善民生的实际成效检验主题教育成果。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国推荐的7位专家进入ITU-R研究组副主席拟议名单
　　国际电信联盟2023年无线电通信全会（RA-23）现场。图片来源：工业和信息化部 人民网北京11月18日电 （记者申佳平）记者从工业和信息化部获悉，2023年11月13日至17日，国际电信联盟2023年无线电通信全会（RA-23）在阿联酋迪拜召开。…
第二届全国节水产业创新发展大会近日开幕
　　人民网北京11月18日电 （欧阳易佳）据水利部消息，第二届全国节水产业创新发展大会近日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。大会以“节水优先、产业驱动、绿色发展”为主题，旨在加强前瞻性引领性实践探索，深化“政产学研用”综合服务交流，加快节水技术产业化，发展壮大节水产业新业态。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部