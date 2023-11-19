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共同应答亚太发展“三问”

2023年11月19日08:20 | 来源：新华社
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要把一个什么样的亚太带到本世纪中叶？如何打造亚太发展的下一个“黄金三十年”？在这一进程中如何更好发挥亚太经合组织作用？

亚太经合组织第三十次领导人非正式会议17日在美国旧金山举行。国家主席习近平出席会议并发表重要讲话，呼吁亚太地区领导人深入思考亚太发展的时代之问，携手应对全球性挑战，共同打造亚太下一个“黄金三十年”。

“鉴往事，知来者。”回顾过往，正因顺应和平和发展的时代潮流，在合作中坚持开放包容的主旋律、共同发展的总目标、求同存异的好做法，亚太成为世界经济增长中心、全球发展稳定之锚和合作高地，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。“万物得其本者生，百事得其道者成。”亚太合作的非凡历程带来深刻启示，应秉持合作初心，牢记历史使命，推动亚太合作再出发。

在当前世界百年变局加速演进、世界经济面临多种风险挑战之际，面对亚太合作下一个30年将走向何方，习近平主席深刻洞悉时代发展大势，总结历史经验，提出坚持创新驱动、开放导向、绿色发展、普惠共享的四点建议，再次为亚太合作指明前进方向。

中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。中国将坚持高质量发展，推进高水平对外开放，以中国式现代化为推动实现世界各国的现代化提供新机遇。

“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”面对时代挑战，中国愿与各方携手共进，推动亚太合作取得更多丰硕成果，朝着建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体目标不断努力，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

新华社北京11月18日电

(责编：王震、陈键)
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