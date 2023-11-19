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重庆江北：老旧小区变身时尚文化生活带

本报记者 李宏 张国圣
2023年11月19日08:51 | 来源：光明日报
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阳光铺洒在灰白相间的外墙上，一家家文创店铺吸引游客纷纷驻足……初冬时节，摄影师吴江漫步在重庆市江北区观音桥街道渝北社区，用镜头捕捉这里独特的冬日美景。

“房屋错落有致、干净整洁，保留着‘老重庆’鲜明地域特色，经常能拍到具有浓郁烟火气的居民生活画面，对喜欢拍照的人很有吸引力！”吴江说。

这颇具重庆味道的渝北社区，几年前却是当地居民眼中的“老破小”。这里的房屋大多建于20世纪80年代，普遍存在基础设施老化、地面脏乱、电线乱拉等问题。每逢下雨天，楼道很容易积水，影响居民安全出行，有时还会造成电线短路，妨碍居民日常生活。

2020年，江北区启动塔坪片区老旧小区更新改造项目，对渝北四村等44栋楼进行房屋改造。改造初期，不少居民却怀有抵触情绪。

“我在这里住了30多年，之前楼栋没有物业，我作为楼栋护院员做些守门、清洁楼道等工作，每个月还能有一笔收入。而单元围墙拆除后，生活会发生什么改变，我心里没有底。”渝北社区塔坪103号居民吴玉歧说。

老旧小区怎么改？居民说了算。为消解老住户心中疑虑，观音桥街道成立工作专班，通过“菜单式”调查、一对一入户、居民院坝会等形式，多方征集居民改造意愿，让民意融入老旧小区改造的全过程。

在改造过程中，对密织的“空中蜘蛛网”按照“室外飞线下地、楼道飞线进盒”的改造模式，采取“多网合一、单纤入户、多家共享”的统一施工方式，彻底解决管线乱拉的难题。随着排水、消防、道路等基础设施的完善，每个楼道间都加装了雨棚，楼道积水问题得到彻底解决。

“密密麻麻的‘空中蜘蛛网’不见了，家门口的路面变得整洁宽阔，小区还新增了健身器材等便民设施，我们的活动空间变大了，生活也越来越安逸！”在焕然一新的小区散步时，吴玉歧心情舒畅。如今，她仍然担任护院员。

老旧小区改造一头连着民生福祉，一头关乎城市发展。随着居住功能不断完善，渝北社区还充分发挥紧邻观音桥商圈的优势，既保留原生态的历史风貌，又引入创新体验型业态，进一步提升区域品质。

记者看到，在一家原创饰品店里，各类原创饰品新颖别致、具有重庆地域特色，吸引了不少游客驻足选购。目前，已有咖啡精酿、新派餐饮和摄影体验等57家创新型店铺入驻渝北社区，同时将观音桥商圈与北仓街区、九街夜经济连接起来，形成近30万平方米的创意时尚文化生活带，实现“串点成线，连线成片”。

观音桥街道办事处副主任郑祖全说，渝北社区的更新改造，是一条老旧小区改造与商业、文旅相融合，城市发展与民生改善、城市治理相贯通，政府引导与市场运作、公众参与相协同，项目规划与建设、运营相衔接的城市更新之路，实现了片区整体能级的提升。

巩固好老旧小区改造的成果，离不开基层治理水平的不断提升。“如今，渝北社区作为打造完整社区的全国试点区域，已经建起一个约3000平方米的社区综合服务站，将集中建成办公用房、养老驿站、托育中心等空间，强化党群服务中心的功能，更好满足‘一老一小’交流、学习、娱乐等多样化需求，打造15分钟便民生活圈。”渝北社区党委书记蒋维成说。

（本报记者 李宏 张国圣）

(责编：王震、陈键)
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