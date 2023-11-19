本报南京11月18日电（记者苏雁 通讯员宋沁语）为积极把握未来发展主动权，助力现代化产业体系建设，近日，江苏省政府印发《关于加快培育发展未来产业的指导意见》，对江苏省今后一段时期未来产业培育发展作出总体部署。

意见提出，江苏将优先发展未来网络等10个成长型未来产业，超前布局量子科技等一批未来产业，并明确构建“10+X”未来产业体系。预计到2035年，未来产业规模进一步壮大，形成自主可控、系统完备、先进安全的未来产业体系，未来产业成为现代化产业体系的重要支柱，推动江苏成为全球未来产业创新策源地和发展高地。

围绕未来产业重点领域，江苏将加快探索建设“应用基础研究特区”，提升未来产业创新策源能力，同时支持企业与高校、科研院所共建创新联合体、新型研发机构和创新平台，探索新型研发组织模式；支持建设一批专业化、市场化的未来产业概念验证中心、中试验证平台，加强技术熟化等转化服务能力。

“企业是产业发展的核心主体，只有做大做强市场主体，才能发展壮大未来产业。”江苏省发展和改革委员会副主任高清表示，要加快构建未来产业企业矩阵。

应用场景是推动未来产业前沿技术产品定型、用户群体培育、市场需求挖掘，产业化进程加速的“催化剂”。意见围绕应用场景的建设和开放提出相关要求，预计到2030年，江苏将建设20个省级未来产业先导区，支持苏州、南京等城市积极争创国家级未来产业先导区。

(责编：王震、陈键)

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