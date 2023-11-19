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多措并举保障今冬明春供暖季

2023年11月19日09:24 | 来源：新华网
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入冬以来，随着天气越来越寒冷，供暖作为北方冬季的民生大事备受关注。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在11月份新闻发布会上介绍，当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平；天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。

11月15日，唐山港能投智慧能源有限公司工作人员在唐山市路南区一处供热站内检查供暖设备。新华社记者 牟宇 摄

事实上，11月15日国家能源集团70家供暖企业就已全部开栓供暖。在今冬明春供暖季中，总计供暖面积约8.2亿平方米、供暖用户约742.2万户；同样从11月15日开始，中国石化全面启动今冬地热供暖服务，地热供暖能力超9500万平方米，同比增加15%，可为北京、天津、陕西、河北、河南等11个省市62个市县的百万余户居民提供清洁供暖服务；11月9日，中国石油储气库注气量已达到171.4亿立方米，同比增加15.7亿立方米，超额完成今年注气目标任务，为今冬明春天然气保供攒足“底气”。

冬季供暖涉及千家万户，关系民生冷暖。多地密集展开保暖保供相关工作部署并落实到基层，以确保群众温暖过冬。

国网北京市电力公司积极应对寒潮天气，通过多项冬季供电保障措施，全力保障首都地区电力可靠供应。

近日，河南各地因地制宜陆续开始供热工作，各相关部门、企业全力做好供暖保障，确保群众安全温暖过冬。

在河北，入冬以来，赞皇县供电公司开展上门服务，了解村民家中“电采暖”设备运行情况；利用“无人机+红外测温”立体飞巡技术，提高对“煤改电”线路巡视频次，及时消除供电隐患。

李超在发布会上表示，下一步，国家发展改革委将会同有关方面做实做细今冬明春保暖保供各项工作，高度重视、及时化解各类潜在风险，全力保障能源安全可靠供应和人民群众温暖过冬。

(责编：王震、陈键)
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