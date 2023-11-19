11月16日至17日，“嘉创动能，兴新未来”2023中国银行企业家办公室GBIC发展论坛在浙江嘉兴举办。

中国银行个人数字金融部（私人银行中心）总经理王亚在致辞中表示，中国银行将贯彻落实中央金融工作会议重要精神，始终以全球化、综合化优势，为光伏产业链企业提供包括财富管理、跨境服务、投资银行、科创金融、绿色金融、普惠金融等在内的综合服务方案。

论坛期间，中国银行浙江省分行企业家办公室与浙江省太阳能光伏行业协会、中国银行嘉兴市分行企业家办公室与嘉兴市光伏行业协会分别签署服务意向协议。中国银行浙江省分行举办投资策略分享会，为与会多方分享光伏行业发展趋势与投资机会。

王亚、浙江省分行副行长吴刚和嘉兴市分行行长许文醉等与嘉兴市优秀青年企业家代表探讨未来共同发展。

本次“嘉创动能，兴新未来”2023中国银行企业家办公室GBIC发展论坛的举办，标志着中国银行企业家办公室将继续发挥特色优势，携手多方共助光伏行业价值创造，共助实体经济高质量发展。

(责编：曹淼、吕骞)

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