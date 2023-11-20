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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

在车展现场，江铃汽车股份有限公司副总裁、江铃乐行新能源CEO吴晓军在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，本届广州国际车展整体感受盛况空前，传统燃油汽车企业和新能源品牌都纷纷参与，充分感受到中国汽车“四化”继续深化，在电动化、智能网联化、共享化方面持续加速。

工业和信息化部等8部门近日印发通知，在北京、深圳、重庆等15个城市启动公共领域车辆全面电动化先行区试点。车企如何予以响应？

“实施公共车电动化试点的政策，对商用车和公共用车的制造业发展，都起到了积极的推动作用。”吴晓军表示，目前可以明显判断：在清洁能源商用车的乘客物流领域的发展已经进入了快车轨道。以江铃乐行为例，为响应支持政策，江铃汽车秉持“全场景美好生活专家”的造车理念，打造具备领先环保要求的电动化产品，以纯电为主，同时兼顾增程、换电，以及氢能源的产品研发。