人民网北京11月20日电 （记者杨虞波罗）11月17日，中国电动汽车百人会主办的汽车产业国际化发展大会在北京中关村展示中心会议中心落幕。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，中国汽车的国际化既是老课题，也是新任务，其承载着实现汽车强国的重要战略。但机遇也伴随着挑战，贸易问题、标准问题、数据问题都是横在车企国际化发展规则层面的挑战，这需要上下游产业形成合力。也希望包括中国电动汽车百人会在内的行业机构，更多参与到汽车企业国际化发展的合作体系建设中来。

中国国际贸易促进委员会机械行业分会会长周卫东在致辞中表示，制造成本优于海外市场、电动化转型先发优势、率先发力智能化是推动我国汽车产业、企业加速国际化发展的三个关键因素，在国内国际双循环的加持下，中国汽车产业终将成为全球汽车业的主导力量。

据了解，本次大会由高层论坛、生态体系论坛、智能化论坛及新能源国际化政策高端研讨会四部分组成，聚焦中国新能源汽车国际化发展重大机遇、风险挑战与科学路径，探讨如何把握汽车产业绿色化、数字化等技术发展方向，为协同共建高度国际化的开放与合作体系，贡献汽车行业的智慧和力量。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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