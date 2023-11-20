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比亚迪罗昊：稳健、持续推动新能源乘用车出海

人民网记者 车柯蒙
2023年11月20日11:20 | 来源：人民网
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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

“车市在当前的环境下迎来了非常好的势头，各家都拿出了具备高技术含量的产品，为细分市场的用户提供更多满足大家需求的产品和技术。”广州国际车展期间，比亚迪品牌及公关处总经理助理罗昊在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，以比亚迪为例，这次广州车展总共有四个展台，分别是比亚迪王朝海洋展台、豪华品牌腾势展台、高端品牌仰望展台、专业个性化品牌方程豹展台。

当前，锂电池、电动载人汽车、太阳能电池“新三样”产品出口值连续14个季度保持了两位数增长。前三季度，我国“新三样”产品合计出口同比增长41.7%。对此，罗昊表示，比亚迪的新能源乘用车的足迹已经覆盖了全球超过58个国家和地区，未来，品牌会积极稳健、持续推动新能源乘用出海。

“挑战总结来看应该来自于三方面的差异化，即为市场环境的差异化、消费环境的差异化和文化环境的差异化。”谈及国产新能源汽车出海过程中的挑战，罗昊表示，正基于这种差异化的挑战，比亚迪也做了很长的布局，积极跟海外当地的优秀经销商、合作伙伴一起推动新能源车的普及，针对细分市场制定相应的市场策略和产品策略，更好地为当地的用户带来绿色出行体验。

(责编：郝帅、高雷)
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