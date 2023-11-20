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浦发银行：金融活水润泽滇南乡村，助推绿色富民

2023年11月20日15:27 | 来源：中国网财经
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原标题：浦发银行：金融活水润泽滇南乡村，助推绿色富民

文山市德厚镇亚拉冲村，位于我国西南边陲云南省的东南部，这里云雾环绕，绿树掩映，是文山壮族苗族自治州辖内一处藏身群山之中的村子。

见证改变，迎接焕新的美丽村庄

曾经的文山市亚拉冲村，道路淤泥堆积高低不平，村民出行费时费事。而如今，随着道路硬化改造项目完成，乡村道路变得宽阔平坦，沿途错落有致地排列着修缮一新的房屋，新建的自来水管网系统、污水处理系统以及水池、水坝、排水管网等设施，让乡村的面貌日新月异，村民的生活环境也焕然一新。

像亚拉冲村这样的“焕然一新”，在文山市并非个例。这与沪滇协作及“百企帮百村”密不可分。

浦发银行是沪滇协作及“百企帮百村”的参与者和实践者，也是乡村面貌焕新的见证者。2008年起，浦发银行先后与文山市平坝镇，新街乡老寨村、垭口寨村，德厚镇亚拉冲村、东山乡南林村、薄竹镇五色冲村等结对，通过“带人、带物、带产业，转观念、转村貌”的“三带两转”模式，为乡村“输血”更帮助乡村“造血”，累计投入超过1450万元资金，为乡村振兴注入金融活水。

“我们用上了干净的自来水，住上了亮堂的新房子，下雨天出门也不用犯愁‘一脚泥’，村子大变样，我们的日子也会越来越好的”，村民的肺腑之言，脸上绽放的笑颜，映照出一个日新月异的美丽乡村。

拥抱绿色，开创可持续发展之路

文山市地形复杂，纬度低、海拔高，日照充足，拥有丰富的太阳能资源。2021年，文山市的“阳光优势”被国家能源局纳入整县屋顶分布式光伏试点名单。

为了充分发挥文山地理环境的光照优势，帮助村民开辟可持续的收入来源，浦发银行响应文山市政府的需求，聚焦“绿色能源”，在对口帮扶村捐资建设屋顶分布式光伏电站，为村集体经济发展“造血赋能”。

截至目前，浦发银行已在文山市的德厚镇亚拉冲村、薄竹镇五色冲村、东山乡南林村、新街乡垭口寨村捐资修建了分布式光伏电站，利用村委会的办公楼、活动室及厂房的屋顶铺设光伏板，采用“全额上网”模式接入南方电网。目前，合计铺设面积达到3900平方米，合计装机容量超过750KWp，屋顶光伏发电项目产生的“绿色收益”将成为村集体经济发展、村民增收的重要来源。

今年7月东山乡南林村实现并网，截至目前已产生了超过2万元的“绿色收益”。“等到分布式光伏电站都建好了，我们村子每年就能有10万元收入了”。看着被村民称为“光伏账单”的手机界面，直观可见的光伏电站实时运行状况和收益变动，南林村的村支书喜笑颜开，感慨道“这不是一串简单的数字，而是一条致富的路，有好的国家政策，有像浦发银行一样的企业帮我们，好日子更有了奔头。”

(责编：董童、杨迪)
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