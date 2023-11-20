人民网记者 杜燕飞

近年来，在碳达峰、碳中和背景下，我国能源转型逐“绿”前行，风电、太阳能发电等可再生能源装机规模和发电量持续增长，非化石能源消费占比不断提升。与此同时，新型储能装机规模持续快速增长，锂电池、压缩空气、液流电池等多种技术项目增长迅速。

国家发改委、国家能源局日前联合发布的《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》指出，按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。

专家表示，随着可再生能源的快速增长，电力系统将需要更大的灵活性以确保可变可再生能源能够可靠、有效地集成到电力系统中，储能被视为推动可再生能源有效整合的解决方案之一。要推动储能与可再生能源协同发展，助力我国能源绿色低碳转型。

风电光伏基地建设稳步推进

国家能源局发布的最新数据显示，截至2023年9月底，全国可再生能源装机约13.84亿千瓦，同比增长20%，约占我国总装机的49.6%，已超过火电装机。其中，风电装机4亿千瓦，光伏发电装机5.21亿千瓦。2023年前三季度，风电光伏发电量达1.07万亿千瓦时，同比增长22.3%，超过了同期城乡居民生活用电量。

其中，“沙戈荒”（沙漠、戈壁和荒漠地区）由于太阳能、风能资源富足，已经成为能源领域的新蓝海。2022年，国家发改委、国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，明确到2030年，我国将规划建设风电光伏基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦。

日前，我国最大“沙戈荒”风电光伏基地项目——国家能源集团宁夏腾格里沙漠风电光伏基地，二期200万千瓦光伏项目已开工建设。二期项目建成并网后，预计每年可提供清洁电能39.6亿千瓦时，节约120.7万吨标准煤，可满足330万户家庭一年的用电量。

作为“十四五”时期我国首批开工建设的大型风电光伏基地项目之一，蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目已完成全部光伏组件安装工作，今年年底前具备全容量并网发电条件。项目建成后，年均发电量约41亿千瓦时，相当于节约标准煤约125万吨，减少二氧化碳排放394万吨。

“目前，第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批基地项目已陆续开工，第三批基地项目清单已正式印发实施。”国家能源局发展规划司副司长董万成日前在国家能源局2023年四季度新闻发布会上表示。

各类储能项目加快落地

风电、光伏发电具有随机性、间歇性、波动性特点，为保障电网安全和供电可靠性，发展各类储能至关重要。作为一种能够存储和释放能量的技术，储能像一个巨大的“充电宝”，在促进新能源消纳、推动能源绿色低碳转型、保障电力系统安全稳定运行等方面发挥着重要作用。

抽水蓄能方面，在辽宁，作为国内首个百万千瓦级包含设计、施工、采购完整产业链的EPC总承包抽水蓄能建设试点项目，清原抽水蓄能电站总装机容量180万千瓦，首台机组即将投产发电；在新疆，作为《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》中重点实施项目、“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目，新疆布尔津抽水蓄能电站正在有序建设中。该电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。

“抽水蓄能电站是利用水的高度差和重力势能进行能量转换的电站，能够快速响应电力需求变化，可承担区域电网调峰、填谷、储能、调相等任务，进一步改善电网供电质量，支持电网安全、稳定运行。”中核集团新华发电相关负责人表示，布尔津抽水蓄能电站项目建设将有效支撑阿勒泰地区风、光等新能源大规模开发与高比例消纳，助力布尔津河流域水风光储一体化项目建设。

与此同时，今年以来，新型储能装机规模持续快速增长，锂电池、压缩空气、液流电池等多种技术项目增长迅速。例如，国内最大的电化学储能电站——莎车100万千瓦光储一体化电站已全面投入商业运行，其储能规模达到20万千瓦/80万千瓦时，可有效调节地区新能源电力的稳定供应。

日前发布的《新型储能产业发展报告（2023）》显示，截至2023年9月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达2123万千瓦。新能源侧和电网侧储能是新型储能建设的重点，累计装机占比约为92%。

“推动建设新型能源体系，要在扩大可再生能源规模同时，提升可再生能源的利用效率与可靠水平，形成可再生能源对化石能源有效替代。同时，加强大规模储能等新型基础设施的建设与改造，提升新型能源体系区域间互联互通的能力。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示。

(责编：杨曦、高雷)

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