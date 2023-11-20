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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

一汽丰田汽车销售有限公司企划部长赵东在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，由于经济周期、地缘冲突等因素影响，当前汽车市场是存量市场，竞争激烈，存在一定压力。展望明年汽车市场，汽车企业应当抓住自身优势发展。

“一汽丰田将以不断丰富的产品矩阵全面满足新世代消费者的多样化用车需求。”赵东表示，面向未来，一汽丰田将向新推出新产品，向上提升中高级车的销量，做好新能源汽车，其中既包括纯电系列，也包括具有优势的智能电混双擎技术。