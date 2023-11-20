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京西集团全球最大生产基地一期工程在河北张家口投产下线

2023年11月20日16:41 | 来源：中国新闻网
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原标题：京西集团全球最大生产基地一期工程在河北张家口投产下线

近日，京西集团全新管理团队齐聚河北省张家口市，正式启动集团全球最大生产基地——张家口生产基地投产下线仪式。该工厂将于今年年底投产独家专利磁流变系列产品，并推动集团整合全球资源创新战略的发展。

据了解，张家口生产基地是京西集团全球第10座生产基地，也是集团在中国的第5座生产基地，是京西集团战略和才智推动的成果。在典礼仪式上，京西集团董事长东小杰介绍了“京西2.0”战略以及京西集团全新管理团队。面对汽车产业科技不断推陈出新，京西集团始终致力于革故鼎新，以“成就智能出行”为愿景、“提供安全、舒适、智能及可持续的行驶方案”为使命，并将“成就客户”作为集团价值观。

张家口生产基地在规划面积、建设速度、智能生产、卓越产品和可持续发展等方面已经在京西集团内起到全球示范作用。该项目共规划三期，总占地超过17万平米，计划年产600万支智能悬架。

在生产环节，张家口生产基地将逐步实现智能化生产，并引进搬运机器人、焊接机器人等先进制造工艺的应用，以推进工厂智能化生产进程。

凭借领先技术产线和智能制造工艺，张家口生产基地将于2024年投产京西集团独家量产的MagneRide 磁流变悬架系统。未来将按计划陆续投产行业领先的ValveRideTM连续阻尼控制系统、AeroRideTM空气悬架系统。

此次投产的张家口生产基地在建设中采用了智能化装配、绿色建筑、屋顶光伏、太阳能热水系统以及厂房LED节能灯等多项环保举措。预计基地完全建成后屋顶光伏面积将达22000平方米，装机规模容量约2兆瓦，年发绿电量约200万度，相当于一年减少1200吨二氧化碳排放。

张家口生产基地的投产下线，意味着京西集团在全球范围内已有10座生产基地、6座研发中心及3个试车场。不仅如此，京西集团不断整合不同市场当地资源，完善当地供应链，同时根据不同车企的品牌特点、当地车型差异以及功能需求等提供系统性、高性价比和高竞争力一体化解决方案。

在注重技术创新和全球布局的同时，京西集团还注重高品质、可持续地发展。该集团计划到2027年100%使用可再生能源进行生产制造，实现工厂运营领域的碳中和；同时力争于2050年实现供应链温室气体净零排放的目标。

以张家口生产基地的投产作为重要一步，未来，京西集团将继续加大创新投入，推进全球资源布局，以可持续发展之姿为全球客户提供安全、舒适、智能及可持续的行驶方案。

(责编：董童、杨迪)
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