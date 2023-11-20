记者11月20日从中国人民银行获悉，中国人民银行、国家外汇管理局近日发布通知，将在全国范围内推广资本项目业务数字化服务，推动银行通过“网上办”“远程办”方式为机构、个人等主体便捷高效办理资本项目外汇和跨境人民币业务。

中国人民银行、国家外汇管理局近日发布了关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知，明确支持银行通过审核电子单证的方式办理资本项目业务，进一步便利经营主体合规高效办理资本项目业务。

根据通知，两部门拓展了资本项目数字化业务办理类型，将银行在线下有权限直接办理的资本项目下外汇和跨境人民币业务全面纳入数字化服务范围。

此外，两部门还明确了银行办理资本项目数字化业务的形式和条件要求、业务审核及档案管理、相关数据与信息报送规则等。

两部门表示，下一步将聚焦促进跨境投融资便利化，加强优质金融服务，持续提升监管能力和风险防控水平，更好促进实体经济高质量发展。（记者吴雨）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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