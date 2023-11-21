第40次南极考察丨首批32名考察队员抵达罗斯海新站现场
2023年11月21日21:16 | 来源：新华网
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新华社“雪龙2”号11月21日电（记者周圆）北京时间21日下午，中国第40次南极考察队32名队员搭乘意大利南极洲际航班安全飞抵罗斯海新站现场，并启动建设新站的前期准备工作。
据悉，这32名考察队员于16日从中国飞赴新西兰，并于21日乘坐意大利南极洲际航班抵达意大利南极海冰机场。然后，借助意大利直升机将人员和补给物资运抵罗斯海新站。
到达罗斯海新站后，队员们对新站临时建筑、设备、工程机械、码头状况等进行检查。目前，临时建筑完好，设备设施和工程机械正常，已恢复电力、通信和生活等方面保障能力。后续工作包括在站全部机械设备恢复、站区积雪清理、场地及道路平整等。
此外，搭载其余新站建设队员的“雪龙2”号和装载新站建设物资的“天惠”轮货船正在前往罗斯海区域，预计于12月上旬抵达。
中国第40次南极考察由自然资源部组织，建设新站是本次考察的突出亮点。新站是新时代我国建立的第一个常年考察站，也是继长城站、中山站之后第三个常年考察站，是我国在南极的第五个考察站。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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