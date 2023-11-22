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今年前9月中国主要家电产品产量明显回升

周 雷
2023年11月22日09:12 | 来源：经济日报
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今年以来，我国白色家电生产增势明显。国家统计局数据显示，前9月，全国家用电冰箱产量7182.4万台，同比增长13.6%；房间空气调节器产量19366.2万台，同比增长13.7%；家用洗衣机产量7495.7万台，同比增长21.9%。

中国家用电器协会执行理事长姜风表示，今年前三季度中国经济持续恢复向好，家电行业整体运行平稳，回升向好态势明显。前9月，家电行业主营业务收入1.36万亿元，同比增长6.91%；利润总额1141.6亿元，增速19.64%。家电业展现出较强韧性、潜力和活力。

姜风分析，今年前9月我国主要家电产品产量明显回升，主要得益于需求拉动，同时也有去年同期低基数的因素。

出口方面，我国家电出口也实现整体平稳回升。从主要家电产品看，今年前9月，家用空调出口5277万台，同比增长4.12%；洗衣机出口2671万台，同比增长37.7%；压缩式冰箱出口3230万台，同比增长17.43%。

我国家电出口表现好于预期，与全球市场形势的发展变化、我国稳外贸政策效应的显现、家电企业持续强化海外商务和展览活动、跨境电商发展壮大等因素直接相关，也表明中国家电业国际竞争力在不断增强。今年前9月，我国家电业对俄罗斯、英国、巴西、中东等部分国家和地区的出口额实现超20%增幅的高速增长，填补了对美、日、德等国家出口下降带来的缺口。我国家电业对共建“一带一路”国家出口呈增长态势，前9月出口额同比增长9.36%。

姜风表示，下半年以来，家电出口额降幅逐步收窄，预计今年全年家电业出口额将实现正增长。

从国内市场看，家电销售也在逐渐恢复之中。今年前9月，白电行业整体零售规模小幅增长。从分品类产品看，空调表现较好，零售额呈现两位数增长。今年夏季多地高温天气频发，空调市场销售规模大幅增长，对整个家电市场形成支撑。数据显示，前9月，国内空调累计零售量、零售额分别增长6.5%和7.7%。

白色家电生产增速较高，还与去年同期低基数有关。去年受疫情冲击，家电业经营业绩承压。从大家电生产情况看，去年前9月，全国家用电冰箱产量6433.1万台，同比下降3.1%；房间空气调节器产量17491.5万台，同比增长3.5%；家用洗衣机产量6424.9万台，同比增长2.3%。

今年以来，企业复工复产加快，生产效率提升，市场拓展积极，行业运行呈现回升向好态势。多家白电上市公司三季报报喜。前三季度，美的集团营业收入同比增长7.67%，归母净利润同比增长13.27%；海尔智家营收同比增长7.5%，归母净利润同比增长12.7%；海信家电集团营业收入同比增长13.81%，归母净利润同比增长126.76%。

“白电产业进入规模成熟期，在存量市场下，销售规模和经营质量同等重要。”奥维云网大家电事业部副总经理裴东敏表示，从白电头部企业三季度财报来看，规模化企业在盈利能力上有明显提高。在结构调整方面，空调围绕健康空气、绿色智能等方向不断进行技术优化，冰箱在产品形态、容积、空间利用率及外观设计上创新升级，洗干市场则迎来从洗衣机向洗干套装的消费模式变迁，有效提升客单价。而从消费端来看，满足品质化需求和兼具性价比、质价比的产品市场接受度越来越高。此外，原材料价格下降叠加企业降本增效能力提升，有利于白电企业发展。

展望未来，业内人士认为，冰箱洗衣机空调等产品的渗透率比较高，随着家电行业的地产周期属性不断减弱，行业需求更多来自于存量更新，企业应继续扩大优质产品供给，推动存量市场更新。与此同时，新兴品类、空间集成化产品、智能化场景产品、环境舒适化产品等方向都值得企业持续探索与开发。(经济日报记者 周 雷)

(责编：王震、陈键)
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