国内首条连续流钻具自动化生产线投产
2023年11月22日09:21 | 来源：科技日报
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科技日报北京11月21日电 （记者刘园园）记者21日从中国煤炭科工集团（以下简称“中国煤科”）获悉，该集团所属重庆研究院投资新建的国内首条连续流钻具自动化生产线日前顺利完成验收并投产。这是中国煤科重庆研究院在建成煤炭行业首个矿用仪器仪表智能工厂后，又一个建成投产的智能制造项目。
中国煤科重庆研究院钻探分院制造工艺研究所副所长田乐意介绍，这条生产线可年产3.2万根高品质的定向钻杆。这些定向钻杆主要用于煤炭开采过程中的瓦斯抽采和水害治理，起着传递动力和循环介质的作用。
“该生产线采用关节机器人和地轨进行自动上下料，同时集成了在线检测、过程参数实时采集和追溯功能。这样就改变了传统的‘孤岛式’生产方式，实现了钻杆全工序连续流自动化生产，大大降低了生产线在制品数量，提高了物料周转效率，也提高了工厂的空间利用率。”田乐意告诉记者。
据介绍，生产线采用双头同步自动加工技术，减少了加工设备投入，生产效率与传统方式相比提高一倍。此外，生产线通过摩擦焊定尺焊接、物料码追溯管理以及异常报警等方式，确保产品的高质量、高性能、高可靠性。
目前，该生产线设备自动化率已达到95%、数据自动采集率达到100%、在线检测率达到100%。与传统的钻杆生产方式相比，生产线工作人员减少70%，生产成本降低20%，产品的市场竞争力显著提高。该产线生产的定向钻杆、打捞钻杆、螺旋钻杆和常规钻杆等产品，将在煤矿施工现场等场景投入使用。
(责编：王震、陈键)
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